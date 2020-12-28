Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş'a konuk olan Sivasspor, sahadan 3-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Sivasspor'un tecrübeli futbolcusu Uğur Çiftçi, 90 dakikanın ardından açıklamalarda bulundu. Beşiktaş'ın attığı ilk golden önceki tartışmalı taç pozisyonuyla ilgili olarak konuşan Uğur, "Bugün maç konuşmaya gerek yok. Maçın önüne geçildi. Yol çekiyoruz, idman yapıyoruz, buraya geliyoruz, ailemizden uzak kalıyoruz... Tamam pozisyon tartışmalı olabilir, %99 olsa yine konuşmam ama ayıp. 'Hocam taç' diyorum, gözünün önünde... Ayıp ama ya." dedi ve ekledi:

'Emeğimize yazık!'

"Artık VAR diye bir program var, herkes izledi bugün Türkiye'de. Emeğimize yazık ya. Bu şekilde olmuyor. Göztepe maçında ofsayttan gol yedik, Sivasspor maçı öyle, bu maçta taç. Bugün yatağa yatınca işimi yaptım mı diye düşünüyorum, umarım bu kararı verenler de doğru mu yanlış mı karar verdim diye bakabilirler."

'Canımız yanıyor artık'

"Piyonları dizelim oyunu oynayalım, bu mu yani? Canımız yanıyor artık. Lütfen rica ediyorum ya. Kırmızı kart doğru itirazdan belki ama biraz daha dikkat edelim işimize ya."







