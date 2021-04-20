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Uğur Balcıoğlu: Artık önümüzde son 270 dakika var

Bucaspor 1928'de teknik Direktör Uğur Balcıoğlu, Fatsa Belediyespor ile şampiyonluk yolunda çok önemli bir müsabaka oynayacaklarını söyledi.

20 Nisan 2021, Salı 18:29 Son Güncelleme:
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Uğur Balcıoğlu: Artık önümüzde son 270 dakika var

Misli.com 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta bitime 3 maç kala liderlik koltuğuna oturan Bucaspor 1928, şampiyonluk yarışında yarın evinde Fatsa Belediyespor'la karşı karşıya gelecek. Yeni Buca Stadı'nda Hakan Ergin'in düdük çalacağı karşılaşma saat 15.00'te başlayacak.

Teknik Direktör Uğur Balcıoğlu, şampiyonluk yolunda çok önemli bir müsabaka oynayacaklarını söyledi. Balcıoğlu, "18 maçtır yenilmiyoruz. Artık önümüzde son 270 dakika var. Hak ettiğimiz yerdeyiz ancak işimiz henüz bitmedi. Fatsa Belediyespor'u yenerek şampiyonluk yolunda bir engeli daha aşmak istiyoruz" diye konuştu. 

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