Uğur Balcıoğlu: 5-6 nokta transferle yola çıkacağız.

Mevcut kadroyu koruyacaklarını ifade eden deneyimli çalıştırıcı, "Takımdaki birçok oyuncumuzla yola devam edeceğiz. Kanat oyuncumuz Oğuz Aydın için Süper Lig kulübü Alanyaspor 'la görüşmeler var. İskelet kadroyu koruyacağız ve kiraladığımız futbolcular da geri gelecek. Onların da son durumlarına bakacağız. Yapacağımız 5 ya da 6 nokta transferle yola çıkacağız. Şu an sezon başı olduğu için oyuncu fiyatları oldukça yüksek, ağırdan almak durumundayız. Ancak iyi bir kadro kuracağımıza inancım tam" dedi.