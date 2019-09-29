Ufuk Sarıca’lı Karşıyaka, Bandırma deplasmanında galip

Başantrenör Ufuk Sarıca’yı 3 yıl sonra yuvaya döndürerek iddialı bir kadro kuran Pınar Karşıyaka, Basketbol Süper Ligi’nde ilk maçına galibiyetle başladı.
İzmir ekibi, Banvit A.Ş.’nin desteğini çekse de yoluna devam etme kararı alan TEKSÜT Bandırma’yla karşı karşıya geldi.
Yeşil-Kırmızılılar özellikle de mücadele 25 sayı bulan Morgan’ın etkili oyunuyla, baştan sona üstün götürdüğü maçı 89-57 kazandı.
Bandırma’nın altyapısından yetişen genç isimler Rıdvan Öncel ile Berke Atar, ev sahibinde çift haneli sayılara ulaşan isimlerdi.