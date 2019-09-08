Basketbol Milli Takımımızın Başantrenörü Ufuk Sarıca, 2019 FIBA Dünya Kupası’nda 79-74 kazandığımız Karadağ maçı sonrası FIBA’ya yönelik eleştirilerde bulundu.

Maç ve antrenman saatlerinin belirlenmesine tepki gösteren Sarıca: “Sıkıntılıyız. Üç saat uçak yolculuğundan sonra iki saat otobüs yolculuğu yapıyoruz. Çin küçük bir ülke değil. İki saat yol gidip saçma sapan antrenman saatlerinde çalışıyoruz. Takımımız deneyimsiz ama FIBA tecrübesiz değil. ABD maçından sonra otele gece birde gittik. Ertesi gün bizim antrenman erken saatte, erken maçını oynayan Çekya’nın idmanı geç saatte oldu.”



