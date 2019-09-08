Ufuk Sarıca'dan FIBA'ya eleştiri

2019 Dünya Kupası’nda Karadağ’ı 79-74 mağlup eden Basketbol Milli Takımımızın Başantrenörü Ufuk Sarıca, antrenman ve maç saatlerinden dolayı FIBA’yı eleştirdi.

08 Eylül 2019, Pazar 06:01
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Ufuk Sarıca'dan FIBA'ya eleştiri

Basketbol Milli Takımımızın Başantrenörü Ufuk Sarıca, 2019 FIBA Dünya Kupası’nda 79-74 kazandığımız Karadağ maçı sonrası FIBA’ya yönelik eleştirilerde bulundu. 

Maç ve antrenman saatlerinin belirlenmesine tepki gösteren Sarıca: “Sıkıntılıyız. Üç saat uçak yolculuğundan sonra iki saat otobüs yolculuğu yapıyoruz. Çin küçük bir ülke değil. İki saat yol gidip saçma sapan antrenman saatlerinde çalışıyoruz. Takımımız deneyimsiz ama FIBA tecrübesiz değil. ABD maçından sonra otele gece birde gittik. Ertesi gün bizim antrenman erken saatte, erken maçını oynayan Çekya’nın idmanı geç saatte oldu.”


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