Ufuk Sarıca: Tarihi bir galibiyeti kaçırdık

Çin'in ev sahipliğinde düzenlenen FIBA 2019 Dünya Kupası’nda ABD, Çekya ve Japonya ile E Grubu’nda yer alan A Erkek Milli Takımımız, ABD ile oynadığı ikinci grup maçını 93-92 kaybetti. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Başantrenör Ufuk Sarıca, iyi mücadelelerine rağmen yenildiklerini söyledi.

Sarıca, karşılaşma sonrası basın mensuplarına yaptığı açıklamada bu şekilde maçı kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Kazanma şansına sahiptik. Son 4 faulü değerlendiremedik, şansızlık. Çok iyi mücadele ettik. Sahada uygulamada iyiydik, dişe diş oynadık. Gelişime açık bir sürü oyuncumuz var. Sanırım üç oyuncu hariç daha önce Dünya Kupası’nda oynamamış arkadaşlar. Daha iyisini yapacağız. Mental olarak yukarıda kalmak gerekiyor. İki gün sonrasına bakacağız."

Takım olarak az sayıda maç oynamanın sıkıntısını yaşadıklarını kaydeden Sarıca, "En önemli şey karar vermek. Karar verdiğinizde gerisini getireceğiz. İki gündür mükemmel oynuyoruz. Perşembe günü de mükemmel oynayıp kazanmalıyız. O bizim için final maçı. Şu an duygusal olarak aşağıdayım. Yoğun adrenalin var. En başta ben ayağa kalkacağım. Sonrasında onları ayağa kaldıracağız. Tarihi bir galibiyeti kaçırdık." değerlendirmesinde bulundu.

Ufuk Sarıca, basın toplantısında ise "Bir maç daha oynayacağız. Bizim için önemli final, buna odaklanmalıyız." ifadelerini kullandı.

Milli oyuncuların görüşleri

Milli basketbolcu Furkan Korkmaz, sahada büyük mücadele verdiklerini vurgulayarak, "Sahada konuştuğumuz her şeyi yaptık. Birbirimiz için oynadık ve savaştık. Biz zaten böyle bir takımız. Böyle oynamaya devam edersek yolumuz açık. Sonuçta ABD çok iyi takım ve çok iyi antrenörleri var. Bizi destekleyen bütün taraftarlara teşekkür ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

ABD karşısında etkili olan Melih Mahmutoğlu ise büyük üzüntü yaşadıklarını anlatarak, "Elimizdeki maçı verdik. İnanarak oynadık. Takımımla gurur duyuyorum. Ufak tefek hatalar sonucu belirliyor. Fauller kaçtı. Olmadı, yapacak bir şey yok. 20 sayı farkla kaybetsek bu kadar üzülmezdim. Hiçbir şey bitmiş değil. Bu maçı unutup en iyi şekilde hazırlanarak inşallah ikinci sırada çıkarız." diye konuştu.