Ufuk Sarıca: Son 5 dakika çılgıncaydı

Basketbol Milli Takımımızın Başantrenörü Ufuk Sarıca, 2019 FIBA Dünya Kupası'nda 79-74 kazandığımız Karadağ maçının son 5 dakikalık bölümünün çılgınca geçtiğini belirtti.

08 Eylül 2019, Pazar 06:01
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Ufuk Sarıca: Son 5 dakika çılgıncaydı

2019 FIBA Dünya Kupası’nda Karadağ’ı 79-74 mağlup eden Basketbol Milli Takımımızın Başantrenörü Ufuk Sarıca, maçtan sonra değerlendirmelerde bulundu.  

Sarıca, “Turnuvaya başlangıcımız iyiydi, güzel basketbol oynadık. ABD maçı bizi düşürdü. Bugün (Dün) enerjimiz yoktu. Karadağ maçının başında savunma kötüydü, korkunç top kayıpları yaptık. Sonrasında kontrolü aldık. Uzun oyuncuları kullanmaya çalıştık. Başta rakip uzunları durduramadık. Maçın kilit noktası baskılı savunmamızdı. Maçın son beş dakikası çılgıncaydı" dedi.


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