Ufuk Sarıca: Oyuncularım karakter koydular ve kazandılar

Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası 2. tur L Grubu 3. hafta maçında Pınar Karşıyaka, deplasmanda Bahçeşehir Koleji’ni 32 sayı farkla 100-68 mağlup etti. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Pınar Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca, aldıkları galibiyetle önemli bir avantaj elde ettiklerini belirtti.

Galibiyetten ötürü takımı tebrik eden Sarıca, "Çok güzel, net bir galibiyet oldu. Hafta sonu THY Avrupa Ligi liderine karşı çok dramatik kaybettiğimiz bir maç vardı. Oyuncularımız bugün karakter koydular ve kazandılar." diye konuştu.

Oyunculardan Metecan Birsen ise gruptan çıkmak adına önemli bir galibiyet elde ettiklerini aktardı.