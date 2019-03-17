Ufuk Sarıca: Hedeflerimizi başaracağımıza inanıyorum

2019 FIBA Dünya Kupası’nda ABD, Çekya ve Japonya ile E Grubu’nda mücadele edecek A Milli Erkek Takımımızda Başantrenör Ufuk Sarıca kurayı değerlendirdi.

İyi bir kura çektiğimizi düşündüğünü belirten Sarıca rakiplerimizi değerlendirirken, "ABD ile aynı grupta olmak sıralama açısından bizi zorlayabilecek olsa da ileriki turlar için büyük avantaj sağlayabilir. Çekya'yı iyi tanıyoruz. Japonya ise yakından bildiğimiz bir ekip değil." ifadelerini kullandı.

2020 Olimpiyat Oyunları bileti almayı hedeflediklerini söyleyen Sarıca, "Genç ve iyi bir takımız. Takımıma da teknik ekibime de güveniyorum. Bu takımın şampiyonaya renk katıp iyi bir sonuç alabileceğinden eminim. Bu yazı iyi geçirerek şampiyonaya hazır bir şekilde gideceğiz. Hedeflerimizi başaracağımıza inanıyorum." şeklinde konuştu.

31 Ağustos - 15 Eylül tarihleri arasında Çin'in ev sahipliğinde organize edilecek 2019 FIBA Dünya Kupası’nda Türkiye, gruptaki ilk maçında 1 Eylül’de Japonya ile karşılaşacak. 3 Eylül'de ABD ile oynayacak olan 12 Dev Adam, son grup maçına 5 Eylül'de Çekya karşısında çıkacak.