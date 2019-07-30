2019 Dünya Kupası hazırlıkları için Slovenya’da bulunan A Milli Basketbol takımımız, dünü tek idmanla geçirirken, sakat ve eksik oyuncuların yokluğu teknik kadroyu biraz düşündürüyor. Coach Ufuk Sarıca, kampın son gününe girilirken daha önceki dönemlere göre verimin biraz daha düşük olduğunu söyledi. Sarıca, “Burada çalışma ortamı çok güzel. Oyuncular iyi idman ve dinlenme şartlarına sahipler. Düzenli olarak yemek yiyip, antrenmanlara çıkıyorlar. Yükleme yapabiliyoruz. Ama daha önceki dönemlerin aksine, verim biraz düşük oldu. Cedi ve Furkan geç katıldı. Ersan ve Wilbekin takıma sonra katılacak. Ama bu kamp dönemi, olanları hazırlamak ve bazı takım düzenlerini oturtmak adına ileride bize faydalı olacaktır” dedi.

‘Herkes geleceğini söyledi’

Sarıca konuşmasının devamında ise “Dünya Kupası öncesi, çıkış noktamızdan sonra takımın geldiği nokta çok önemli. İki yıl boyunca, eksik oyunculara rağmen Dünya Kupası’na katılma hakkını elde etmek bizi çok mutlu etti. Takım olarak bunun heyecanını yaşıyoruz. Benim de Dünya Kupası için çok heyecanlıyım. Tam takım olmayı çok istiyoruz. Hem oyuncular, hem federasyon olarak biz kadroyu açıkladığımızda bunu beyanettik. Herkes geleceğini söyledi. Günler geçiyor. Önümüzde az bir süre kaldı. Dönünce 2 turnuva oynayıp, 21 Ağustos’ta Çin’e gideceğiz. Bu takımın potansiyeli var. Sağlam olabilirsek. Tam kadro olabilirsek her şeyi yapabiliriz” ifadesini kullandı.

Gökhan German