31 ağustos-15 eylül tarihleri arasında Çin’de gerçekleştirilecek Dünya Kupası’nda mücadele edecek olan A Milli Basketbol Takımı’nın coachu Ufuk Sarıca, şampiyona öncesinde Fanatik’e konuştu. Başarılı olmak için çok daha fazla çalışmaları gerektiğini söyleyen tecrübeli çalıştırıcı, şu ifadeleri kullandı: “Slovenya’da çalışma ortamı güzel oluyor. İyi dinlenme imkanına sahipler, hava şartları yükleme için çok uygun. Hazır olanlar var, olmayanlar var. Biz erken elenenlere göre, gruplar halinde çalışmalara başlattık.”

‘Tempoya uymak zorundasın’

“Bireysel antrenörler, performans çalışmaları yapıyor ve bir sürü Avrupa takımı toplanıp bir haftada maç yapıyor. Biz o düzeyde değiliz. Biz bir haftada toplanıp maç yapsak bir sürü sakatlık olur. O düzeye gelmemiz lazım. kendileri çalışıp çok hazır gelen isimlerimiz de var. evet çok yoğun bir sezon geçiriyor oyuncular, onların da haklılıkları var ama eğer milli takımdaysan bu tempoya uymak zorundasın. Bir takım oyuncuların gelişimi olduğu gerçek. ama yeterli değil. Şu anki kadroya döndüğümüzde henüz potansiyellerini tam olarak açığa çıkarmamış oyuncularımız var. Şu anda 19 kişi bulunuyor ama bu havayı soluması için çağırdığımız isimler de var.”

Ay-Yıldızlılar’ın başantrenörü Ufuk Sarıca, yazarımız Gökhan German’ın sorularını yanıtladı.

‘Statü çok kötü’

“Dünya Kupası’ndaki statü bana biraz saçma geliyor. Olimpiyata gitme sıralamasını da öyle karışık yapmışlar ki. Biz 4. ya da 5. olsak dahi üzerimizde iki Avrupa takımı olsa Olimpiyat’a direkt gidemiyoruz. 6. olsak üzerimizde Avrupa takımı olmazsa gidebiliyoruz. karışık bir statü. Baskı yaratmıyor ama zorluk yaratıyor. kura çekiminde herkes ABD ile aynı grupta olmanın avantaj getireceğini söyledi ama bunu sağlayabilmek için ilk iki grubu geçmeniz lazım.”

'İşimizi yapmayılız'

Biz bu zamana kadar yaptığımızı yapmalıyız. İspanya’yı yendiğimiz maçta eksik kadroylaydık. NBA oyuncularımız yoktu ama sahaya çıkan herkes tüm gücüyle mücadele etti. Geriye düştüğümüz maçlar oldu, deplasmanda kazandıklarımız oldu. Yine böyle bir milli takım olacak. Birbiriyle oynamaktan keyif alan bir takım var bunu bozmamalıyız. Bu bizi daha büyük hedeflere götürebilir. Teknik anlamda biraz farklı olacak. Mesela ABD maçını daha yavaş oynayacağız, Japonya inanılmaz tempolu. Farklı hazırlıklar yapacağız."

'Japonya maçı önemli'

“Japonya’yı seyrettik daha da hazırlanacağız. Ters bir takım. Baktığınız zaman turnuvanın en değerli maçı olarak görüyorum. Herkes Çekya’yı rakip görüyor, aslında doğru... Çünkü Avrupalı ülkesi olarak gruptan çıkma hedefleri onların da yüksek. Ama iklim, nem, saat farkı gibi etkenler düşünüldüğünde ilk rakibimiz Japonya karşısında hata yapmamamız gerekiyor. Çekya’yı daha fazla biliyoruz, geçen sene de oynamıştık onlarla. Ama ne olursa olsun o gruptan en iyi puanı toplayarak çıkacağız. Çaprazdan da Brezilya, Yunanistan, Karadağ gibi takımlar gelecek. ABD’nin de olduğunu düşünürsek, bu rakipleri geride bırakıp, üst tura yükselmek için her şeyi yapacağız.”

'İhtiyaç olmazsa almayız'

“İleride belki devşirme oyuncuları düşünmeyiz. Oyun kurucu pozisyonunda çok başarılı oyuncular çıkarırız, o zaman şu anda ciddi anlamda 4 numara sıkıntımız var, belki bu hakkı orada kullanırız. Gönül hiç kullanmamayı ister ama bugün 3-4 ülke dışında herkes kullanıyor. Bizim de ihtiyacımız elbetteki varsa kullanırız.”

'Büyük bir aile olduk'

“Milli Takım coachu olarak olimpiyata katılabilmek beni çok mutlu edecek. Yapmamız gerektiğini, ülke olarak oraya gitmemiz gerektiğine inanıyorum. Çok zor bir hedef ama bir işi anlamlı kılan da o zorluklar. Bunu başarmak için her şeyi yapacağız. Burada bunun için kenetlenmiş bir ekip var. Biz basketbol ailesini yeniden bir araya getirdik. Maçlarımıza eski basketbolcu abilerimiz de geldi. Bir arada bulunduk onlarla. Herkes bu takımı sevdi ve destekledi. Büyük bir aile olduk. Bu ailenin olimpiyatta olması da en büyük hayalimiz.”

Gökhan German











