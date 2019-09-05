Ufuk Sarıca: Çekya bugün takım oyununun örneğini gösterdi

Türkiye A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ufuk Sarıca, A Milli Erkek Basketbol Takımının FIBA Dünya Kupası E Grubu üçüncü maçında Çekya'ya 91-76'lık skorla mağlup olduğu karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

05 Eylül 2019, Perşembe 14:49
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Ufuk Sarıca: Çekya bugün takım oyununun örneğini gösterdi

Türkiye A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ufuk Sarıca, maça dair değerlendirmesinde "Belki enerjimiz yetmeyebilir ama mental olarak hazır olmamız lazımdı. Çok temposuzduk. Devre arasında da söyledim" dedi.

Sarıca şöyle devam etti:

"Takım iyi oynamadı. Çekya bugün takım oyununun örneğini gösterdi. Biz nasıl 2 gün önce gösterdiysek onlar da bugün gösterdi. Oyun disiplininden de koptuk, çok üzgünüm. Takım halinde durmamız lazımdı. 2 gün önce tarihi bir olaya imza atacaktık ama bugün hiçbir şey yapamadık."

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