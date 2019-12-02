Ufuk Sarıca: Bize segment atlatacak bir galibiyet oldu

Basketbol Süper Ligi'nin 10. hafta mücadelesinde Pınar Karşıyaka, sahasında ağırladığı Fenerbahçe Beko'yu 68-57 mağlup etti.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Pınar Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca, şu ifadeleri kullandı:

“Müthiş savunma yaptığımız, çok iyi direnç gösterdiğimiz önemli bir maçı kazandık. Bugün oynadığımız rakibimiz EuroLeague şampiyonluğu için kurulmuş çok iyi oyunculardan oluşan bir kadro. Özellikle maçın ilk yarısında çalınan kolay düdükler vardı, buna rağmen biz direncimizi ve inancımızı kaybetmedik, müthiş bir savunma performansı ortaya koyduk. Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes gibi EuroLeague’de Final-Four için şampiyonluk için kurulmuş takımlara karşı zaman zaman bu direnci kaybedebilirsiniz ama biz bugün direnci kaybetmeyen taraftaydık. Hücumdaki üç sayı yüzdemiz çok düşüktü, bu noktada daha iyi olabilseydik daha farklı kazanabilirdik veya maçı önceden bitirebilirdik ama ribaundlardaki üstünlüğümüz artı savunmadaki direncimiz bize segment atlatacak önemli bir galibiyet getirdi. Sezon başından beri devam eden istikrarımız bugünü de lider olarak geçmemizi sağladı. Bütün takımımı, bütün ekibimi, salona gelip bizi canıgönülden destekleyen taraftarlarımızı kutluyorum ve kendilerine teşekkür ediyorum.”



