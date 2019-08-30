Ufuk Sarıca: Akıllı oynarsak yüzde yüz kazanırız

12 Dev Adam, Basketbol Dünya Kupası hazırlıklarını Çin’in Şangay kentinde sürdürüyor. Suzhou’daki turnuvadan sonra Şangay’a gelen Milliler, artık Japonya maçına konsantre olmaya başlarken coach Ufuk Sarıca ile takımın son durumunu değerlendirdik...

“Oynadığımız son hazırlık maçında diri, hücumda ve savunmada paylaşan, birbiriyle yardımlaşan bir takım vardı. Bunları sahaya koyduğumuzda neler yapabileceğimizi gösterdik. Dominik kötü bir takım değil. Bir gün önce Yunanistan’a kök söktürmüşlerdi. Ama biz sahaya sertlik koyduk. Daha önce de Venezuela bize bunu yaptı. Artık bunların önemi yok. Zaten turnuva maçlarını hataları görüp, düzeltmek için oynuyoruz. Venezuela yenilgisi sonrası kendi aramızda yaptığımız toplantı sonrası takım reaksiyon verdi. Bu çok önemliydi bence. Reaksiyon vermeyen takımlarda işler yolunda gitmez. Ama şöyle de bir gerçek var. Maalesef tam takım olarak çok az idman yapabildik. Wilbekin hâlâ sakat. Berk, sakatlıktan döndü yine sakatlandı. Ersan çok idman kaçırdı. En büyük dezavantajımız birbiriyle oynamayı bilen bir takım değiliz. Bu nedenle bir takım uyum sıkıntıları yaşanabiliyor. Bunları da aklımızla, iyi niyetimizle, daha dikkatle olarak çözmeye çalışıyoruz. Önümüzde az bir süre kaldı. Son idmanlarda da son detayları çalışıp, turnuvaya iyi bir giriş yapmamız gerekiyor.”

‘Enerjik olmamız lazım’

“Dominik maçında bazı şeyleri düzelttik. Düzenlerde bazen aksamalar oluyor. Organizasyon yaptığımız zaman sayı buluyoruz. Açık alanda yetenekli oyuncularımız var. Bizim açık alanda, geçiş hücumlarından skor üretmeye ihtiyacımız var. Belki bir maçı yavaş oynarsın ama genel anlamda hızlı oynamamız gerekiyor. Bunu da abartmamamız lazım. İkincisi enerji lazım. Biz enerjiyle besleniyoruz ki bunu da savunmadan alıyoruz. Fransa maçında, son Dominik maçında, İtalya maçında bunu iyi yaptığımız dönemler oldu. Savunmadan o enerjiyi aldığımızda bunu hücuma da yansıtıyoruz. Top sayısını artırmamız için rakibi sertlikle, değişik savunmalarla bozmamız gerekiyor. Bunu yaptığımız zaman daha farklı bir takım oluyoruz. Tabii ki dış şuta da ihtiyacımız var.”

Tecrübeli çalıştırıcı, Dünya Kupası’nı yerinde takip eden yazarımız Gökhan German’ın sorularını yanıtladı.

‘2 NBA oyuncusu var’

“Japonya maçının hazırlıklarına ufak ufak başlamıştık, şimdi tamamen o maça konsantreyiz. Japonya tehlikeli bir takım. Kamuoyu tarafından da yeni yeni tanınmaya başlandı. Ama ben kura çekildiği ilk günden beri söylüyorum. Adamlar 2020 Olimpiyat Oyunları’nı yapacaklar. Buna hazırlanıyorlar. Geçen gün Almanya’yı Tokyo’da tam 30 bin kişi önünde yendiler. Dikkat etmemiz gereken oyuncuları var. Onlarda da 2 NBA oyuncusu bulunuyor. Hachimura ve Watanabe. Bir de devşirmeleri var Fazekas. Belki fizik olarak iyi durumda değil ama müthiş bir şut hassasiyeti var. Kısa oyuncuları çok çabuk. ‘Çin işi- Japon işi’ derler ya, o düzende, disiplinde oynuyorlar. Arjantin’i 18 sayıdan yakaladılar. Almanya’yı 15 sayıdan gelip yendiler. Dikkat etmemiz gerekiyor. Fast break sayısı yemememiz gerekiyor. Akıllı oynarsak, bu sertliği sahaya koyarsak biz Japonya’yı yüzde yüz yeneceğiz. Ama rakibi küçümsersek tehlike yaşarız. Bunun farkında olmamız gerekiyor.

Wilbekin bekleniyor...

“Buğrahan ve Berk arasında gelip gidiyorduk. Kafamızda soru işaretleri vardı. Ne yazık ki Berk sakatlandı ve Türkiye’ye döndü. Buğrahan kadroda olacak. 13 kişiyiz ve bir oyuncu daha eleyeceğiz. Ya bir kısa ile devam edeceğiz ya da 4-5 numaralardan biri kadroda olacak. Kafamda bir şeyler var tabii ama Wilbekn’ın da sakatlığı devam ediyor. Halen takım idmanı yapamadı. FIBA’ya 12 kişilik kadroyu bugün vermemiz gerekiyor. Daha maça 2 günümüz olacak. Çok saçma bir sistem. Sakat oyuncumuz var ve durumu belli değil. Böyle bir ikilem içindeyiz. Wilbekın’in durumuna göre karar vereceğiz.”

GÖKHAN GERMAN | FANATİK ÖZEL