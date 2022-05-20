Ufuk Kahraman: Hepimiz birlikte 9 maçlık bir hikaye yazdık

Altınordu, Spor Toto 1. Lig'in 38. haftasında konuk olduğu Boluspor'a 2-1 mağlup oldu. Hüseyin Eroğlu'nun ayrılığı sonrası göreve gelen ve İzmir ekibinin başında ilk maçına çıkan teknik direktör Ufuk Kahraman, 90 dakikanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Gelecek adına güzel bir maç geçtiğini düşündüğünü belirten Kahraman, şu ifadeleri kullandı:

''Zor bir sezonu hep birlikte bitirdik. Bundan 9 hafta öncesine döndüğümüzde herkes Altınordu düşer diye üzerimize kırmızı çizgi çizmişlerdi. Ama bizim içeride birçok kahramanımız var. Kulüp çalışanlarımız, futbolcularımız, benim için en büyük değer teknik ekibimiz. Çok iyi bir ekiple çalışıyorum. Hepsi kendi alanlarında birer değer. Hepsine teşekkür ediyorum. Hepimiz birlikte 9 maçlık bir hikaye yazdık. Ligin son maçı. Konsantresi zor maçlar. Ama birçok oyuncumu, genç oyuncularımı görme fırsatı buldum. Gelecek adına güzel bir maç geçtiğini düşünüyorum. Boluspor’a da başarılar diliyorum.'' (İHA)







