Ufuk Kahraman: Bu işe baş koyduk

Altınordu'nun 45 yaşındaki yeni teknik direktörü, "Misyon gereği bu ülke topraklarının çocuklarına olanak sağlayıp yetenekli çocukların önce kendi kulübümüzde sonra da yurt dışında ülkemizi temsil etmeleri için var gücümüzle çalışıyoruz. Uzun yıllardır çalıştığım Hüseyin Eroğlu'dan bayrağı devraldım. Başkanımız Seyit Mehmet Özkan'ın önderliğinde 13 yıldır bu işe baş koyduk. Hüseyin hocama başarılar diliyorum. Artık burada Seyit Mehmet Özkan ile beraber aynı felsefe üzerinde çok çalışacağız" dedi.

ÖZKAN: KÜLTÜR OLUŞTURMAYA ÇALIŞACAĞIZ

Altınordu Kulübü olarak değer yaratmaya ve kültür oluşturmaya devam ettiklerini dile getiren Başkan Seyit Mehmet Özkan, "Hüseyin hocanın yerine bayrağı artık takım antrenörümüz Ufuk Kahraman devraldı. Ufuk hoca Cengiz Ünder, Barış Alıcı ve Kerim Alıcı gibi birçok ismin futbola kazandırılmasında büyük pay sahibi oldu. Şimdi sıra Ufuk Kahraman hocamızda. Üç yıl sonra diyeceğiz 'Ufuk hocam sen de artık oldun. Sen de dünya pazarına teknik direktör olarak git' bir kültürü böyle oluşturmaya çalışacağız. Aynı teknik ekip olarak yolumuza devam ediyoruz. Altınordu hep böyle olacak. Dışarıya bakmayacağız, dışarıda gözümüz olmayacak. Kendi değerlerimizi oluşturmaya devam edeceğiz" yorumu yaptı.

YILLARCA İZMİR KULÜPLERİNDE GÖREV YAPTI

Ufuk Kahraman, futbol hayatına İzmirspor altyapısında başlayıp, 1994 yılında profesyonel oldu. Sonrasında sırası ile Salihlispor, Bucaspor, Manisaspor, Göztepe ve Bergama'da oynayan Kahraman, 2003 yılında aktif futbolu bıraktı. Antrenörlük yaşantısı 2004 yılında İzmirspor'da başlayıp 6 yıl burada çalışan genç teknik adam, bu esnada Manisa Celal Bayar Üniversitesi BESYO Antrenörlük bölümünden mezun oldu. 2010-12 yılları arası Bucaspor'da çalışan, 2011-12 sezonunda U15 takımı ile Türkiye üçüncülüğü yaşayan Kahraman, UEFA Pro Lisansı sahibi. Kahraman, yıllardır Altınordu'da Hüseyin Eroğlu'nun yardımcılığını yaptı.

DHA