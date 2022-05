Altınordu'nun kadro yapılanmasının en temel taşının Altınordu Futbol Akademisi (ALFA) olduğunu dile getiren Kahraman, "Zaten kadromuzda 15 öz kaynak sistemi oyuncumuz var. Yine de dışardan bazı oyuncular kadroya dahil edilecektir. Bu sezon birçok genç oyuncumuza forma şansı verdik. Onlar da kendilerini geliştirdiler. Yeni sezonda Emircan Gürlük, Sami Satılmış, Muzaffer Kocaer, Furkan Metin gibi gencimiz daha uzun süre alacak. Ben bu oyunculardan birkaçının aynı Burak İnce gibi yurt dışına transfer yapacağına inanıyorum. Sözleşmesi sona eren Hüsamettin Yener, Ahmet İlhan Özek, Recep Aydın gibi tecrübeli oyuncularımızla da görüşeceğiz ve bir karar vereceğiz" dedi.

"HÜSEYİN EROĞLU'NDAN ÇOK ŞEY ÖĞRENDİM"

Altınordu'da yıllardır beraber görev yapıp, ardından görevi devraldığı Hüseyin Eroğlu'ndan çok şeyler öğrendiğini dile getiren Ufuk Kahraman, "Başkanımız Seyit Mehmet Özkan teknik adam değişikliğine karar verdi. Zaten bu önceden de biliniyordu. Kulübümüzün misyonu belli. Başkanımız, nasıl bu toprakların çocuklarına güveniyor ve onları futbolcu olarak yetiştiriyorsak kendi antrenörlerimizi de yetiştireceğimizi çok önceden açıklamıştı. Hüseyin hoca ile uzun yıllar beraber çalıştık ve ondan çok şey öğrendim. Bana her zaman 'Sen iyi bir teknik direktör olacaksın' demişti. Şu anda kulüpte bir karar alındı ve teknik adam oldum. İlerleyen yıllarda kendisini her daim geliştiren Hüseyin Eroğlu'nun iyi yerlere geleceğine inanıyorum" diye konuştu. Kahraman, futbolcularla iletişiminin her zaman iyi olduğunu ve kendisinin de saha kenarında hiperaktif olduğunu ifade etti.

"FUTBOLU SANTRANCA BENZETİYORUM"

Altınordu'nun yeni sezondaki oyun sistemi hakkında konuşan Ufuk Kahraman, "Taraftarlarımız oyunu iki yönlü oynayan bir takım izleyecekler. Zaten Altınordu'nun uzun yıllardır bir oyun felsefesi var. Topa sahip olan, oyun içerisinde kurguları olan bir futbol oynayacağız. Bunun yanında geçiş oyunu da oynayacağız. Oyunu her iki yönlü oynamak zorundayız. Yetenekli oyuncularımız kadroda, onlara da özel görevler vereceğiz. Ben her zaman futbolu bir santranca benzetiyorum. Doğru hamleleri yaparsan ve karşı takımın hamlelerine önlem alırsan maçı kazanırsın. Yeni oyun sistemlerini de takip ediyoruz. Sıradan bir takım olmayacağız. Gelecek yıl seyir zevki yüksek bir futbol izleteceğiz" cümlelerini kurdu.

"EN KÖTÜ SEZONUMUZU YAŞADIK"

"Spor Toto 1. Lig'de oynadığımız 8 sezonda 4 sene Play-Off'u kıl payı kaçırdık" diyen genç çalıştırıcı, "Geçen yıl Süper Ligi finalde kaybettik. İki sezonu da ortalarda bitirdik. Belki en kötü sezon diyeceğimiz sezon bu yıl oldu. Bunun nedenine gelince geçen yıl final oynayan takımdan 9-10 oyuncumuz başka takımlara transfer oldu. Yine devre arasında Burak İnce ve Enis Destan transfer oldu. Takımımıza 15 genç oyuncumuz katıldı ve bunun yanı sıra kadroya ağabey diye aldığımız futbolcuların bir uyum sorunu oldu. Unutmamak lazım ki 7 maç üst üste kaybettiğimiz dönemde futbol kamuoyunda, 'Altınordu düştü' yorumları yapılırken müthiş bir başarı hikayesi yazarak ligde kalmayı garantiledik. Son 9 maçta yaşadıklarımızı yazsak tam bir başarı hikayesi olur. Bu sezondan çok dersler çıkardık, gelecek sezon böylesine basit hatalar yapmayacağız. Ben de ekibimle beraber çalışıp başarılı olmak istiyorum" dedi .

ALTINORDU'NUN GENÇLERİ ŞAMPİYON OLDU

Altınordu Futbol Akademisi (ALFA) U19-18 Takımı, Gelişim Ligleri U19 TFF 1'inci Lig'de Menemenspor'u 7-1 mağlup ederek sezonun bitmesine iki hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Metin Oktay Yerleşkesi'nde oynanan maçın bitiş düdüğünün ardından Altınordu'nun gençleri saha içinde büyük şampiyonluk coşkusu yaşadı. Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan da şampiyon olan genç futbolcuları tebrik etti. Öte yandan Altınordu U9, U10 ve U11 takımları, Kuşadası'nda düzenlenen 1'nci Atatürk Gençlik Turnuvası'nda kendi yaş kategorilerinde turnuvayı birinci olarak tamamladı.

