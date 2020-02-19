Avrupa’nın kulüpler bazındaki 1 numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi’nde bu sezon finale, tarihte ikinci kez İstanbul ev sahipliği yapacak. Daha önce 2005’te İtalyan Milan ile İngiliz Liverpool’u karşı karşıya getiren unutulmaz finalin yaşandığı Atatürk Olimpiyat Stadı’nda yeni heyecan için geri sayıma geçilirken, finalde kullanılacak top da dün UEFA’nın resmi internet sitesinden görücüye çıktı.

Doğu’dan Batı’ya...

30 Mayıs 2020’de oynanacak olan finalin resmi maç topunda İstanbul temaları dikkat çekiyor. Topun üzerinde şehrin haritası bulunurken, tasarımın merkezinde Doğu ve Batı’yı birleştiren İstanbul Boğazı yer alıyor.

UEFA’nın uzun süredir sponsoru olan Adidas firması tarafından üretilen topta mor renkler de, güneşin İstanbul’un üzerinde Doğu’dan Batı’ya doğru batmasını temsil ediyor. Şampiyon olacak kulübün müzesine götüreceği kupanın topunun çekimleri, Atatürk Olimpiyat Stadı ve Haliç’te gerçekleşti. Kamuoyunda finalin topu, büyük beğeni kazandı.