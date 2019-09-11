UEFA'nın anketine Ryan Babel damga vurdu!

UEFA'nın "Şampiyonlar Ligi'nde yaz dönemi transferlerinden hangisi takımına en büyük katkıyı yapacak?" anketinde Galatasaraylı Ryan Babel, dünyaca ünlü yıldızlara fark attı ve ilk sırada yer aldı.

11 Eylül 2019, Çarşamba 20:06 Son Güncelleme:
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UEFA'nın anketine Ryan Babel damga vurdu!

Galatasaraylı Ryan Babel, UEFA’nın "Şampiyonlar Ligi’nde yaz dönemi transferlerinden hangisi takımına en büyük katkıyı yapacak" anketinde rakiplerine fark attı. Şampiyonlar Ligi’nin Twitter hesabından dün başlatılan ankette Hollandalı yıldızın yanı sıra Mauro Icardi (Paris Saint-Germain), Aaron Ramsey (Juventus) ve Kostas Manolas (Napoli) yer aldı.

Toplam 46 bin 579 takipçinin katıldığı ankette 32 yaşındaki Babel, oyların yüzde 65’ini aldı. Icardi yüzde 21, Ramsey yüzde 9, Manolas da yüzde 5 oy oranıyla sarı-kırmızılı futbolcuyu takip etti.

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