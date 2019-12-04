UEFA, VAR sistemini EURO2020 Play-Off maçlarında ve 2022 Dünya Kupası elemelerinde kullanacağını açıkladı.

Hatırlanacağı üzere, Video Asistan Hakem sistemi (VAR) ilk büyük turnuva deneyimini Rusya'da yapılan 2018 Dünya Kupası'nda yaşatmıştı. Turnuvada mükemmele yakın bir yönetim gösterilmesinin ardından Türkiye de dahil olmak üzere bir.ok ülke liglerine VAR sistemini entegre etmişti.

2022 Dünya Kupası eleme sistemi

UEFA yönetim kurulu ayrıca, 2022 Dünya Kupası'na Avrupa'dan gidecek 13 takımın nasıl belirleneceği konusunu da çözüme kavuşturdu.

UEFA yönetim kurulunun FIFA'dan onay bekleyen kararına göre,

Avrupa'dan Dünya Kupası'na gidecek 13 takımdan;

10 tanesi eleme gruplarını lider olarak tamamlayanlardan oluşacak. Yani grup liderleri direkt olarak Katar biletini kazanmış olacak.

Kalan 3 ülke ise;

10 grup ikincisi takım ve 2020/21 Uluslar Ligi'ndeki en iyi 2 grup birincilerinin kendi aralarında oynayacakları play off sonrasında belli olacak.

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