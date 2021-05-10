FANATİK ÖZEL | UEFA'nın İngiliz hükümeti ve yetkilileriyle görüştükten sonra Türkiye Futbol Federasyonu'na finali İstanbul'dan alma teklifinde bulundu.

Teklifte ise şunlar yer aldı:

Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul'da oynanması ya da sonraki sezon aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı olan 2023'te finalinin İstanbul'da oynanması teklif edildi. Önümüzdeki sezon Rusya'nın St. Petersburg kentinde oynanacak finalin alınma ihtimalinin yüksek olduğu, Euro 2020 Avrupa Şampiyonası'nda takvim değişikliği nedeniyle St. Petersburg'a fazla maç verildiği aktarıldı.

Bir başka madde ise, UEFA Alt Yaş kategorilerine ait bir turnuvanın tamamen ülkemizde yapılması teklif edildi. U21, U19, U17 turnuvalarından birinin gelecek yıllarda Türkiye'de yapılması gündeme geldi.





Final için aday: Porto

İngilizler tarafından Green Zone olarak adlandırılan bölgelerden Porto, final için adaylardan. UEFA, finali belli sayıda taraftarla tarafsız sahada oynatmayı planladığı için bu bölgeyi tercih ediyor.

UEFA, TFF ile görüşüp çarşamba günü final için nihai karar verecek. Türkiye Futbol Federasyonu henüz teklife yanıt vermedi.











