UEFA'dan TFF'ye sürpriz teklif! Şampiyonlar Ligi finali...
İstanbul'da oynanması planlanan UEFA Şampiyonlar Ligi finali hakkında flaş gelişmeler yaşanıyor. İki İngiliz takımı Manchester City ile Chelsea'nin finale kalmasının ardından İngiliz hükümetinin seyahat konusunda aldığı kararlar planları değiştirdi. Finalin İstanbul'dan başka bir yerde oynanması gündeme geldi. UEFA, finalin seyircili oynanmasını istemesiyle birlikte TFF'ye flaş bir teklif yaptı. FANATİK bu teklifin detaylarına ulaştı...
FANATİK ÖZEL | UEFA'nın İngiliz hükümeti ve yetkilileriyle görüştükten sonra Türkiye Futbol Federasyonu'na finali İstanbul'dan alma teklifinde bulundu.
Teklifte ise şunlar yer aldı:
Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul'da oynanması ya da sonraki sezon aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı olan 2023'te finalinin İstanbul'da oynanması teklif edildi. Önümüzdeki sezon Rusya'nın St. Petersburg kentinde oynanacak finalin alınma ihtimalinin yüksek olduğu, Euro 2020 Avrupa Şampiyonası'nda takvim değişikliği nedeniyle St. Petersburg'a fazla maç verildiği aktarıldı.
Bir başka madde ise, UEFA Alt Yaş kategorilerine ait bir turnuvanın tamamen ülkemizde yapılması teklif edildi. U21, U19, U17 turnuvalarından birinin gelecek yıllarda Türkiye'de yapılması gündeme geldi.
Final için aday: Porto
İngilizler tarafından Green Zone olarak adlandırılan bölgelerden Porto, final için adaylardan. UEFA, finali belli sayıda taraftarla tarafsız sahada oynatmayı planladığı için bu bölgeyi tercih ediyor.
UEFA, TFF ile görüşüp çarşamba günü final için nihai karar verecek. Türkiye Futbol Federasyonu henüz teklife yanıt vermedi.