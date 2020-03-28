UEFA-Avrupa Kulüpler Birliği ve Avrupa Ligler Birliği’nin ortak oluşturduğu çalışma grubu kararlarında 30 Haziran’da liglerin bitirilmesi şartı da kaldırıldı.

Orta çalışma grubu kararlarını Lig Radyo’da yorumlayan Medipol Başakşehir Futbol Kulübü CEO’su ve UEFA Gençlik ve Amatör Futbol Komitesi üyesi Mustafa Eröğüt, UEFA’ya bağlı ligler için iptal, tescil, play-off gibi seçeneklerin söz konusu olmadığını açıkladı.

Eröğüt: “İki toplantı yaptılar, üçüncüsü de bu hafta sonu yapılacak. Ortak kararları şu ki ‘bütün liglerde tarihi ne olursa olsun kalan maçlar bitirilecek’. Öteki senaryolar artık sözkonusu değil. Ağustos’ta mı ligler başlayacak? Temmuz’da takımlar toplanacak! 3-4 hafta çalışacaklar. Ağustos’ta başlayacak ve ne zaman bitiyorsa bitecek. Ardından da kısa bir tatil sonrası, örneğin Ekim’de, yeni sezon başlayacak. Profesyonel tüm ligler için karar bu. Hakeza, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi’nde de kalan maçlar aynı şekilde muhakkak tamamlanacak. Yeni sezon öyle başlayacak.”

Mustafa Eröğüt, transfer dönemi ve oyuncu kontratları konusunda UEFA ve FIFA’nın çeşitli çalışmalar yaptığını, bilhassa oyuncu kontratlarının ‘sezon bitimi’ şekliyle revize edilmesinin mümkün olduğu ifade etti.

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