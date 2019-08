Futbolseverlere İstanbul için tavsiyeler

İngiltere'nin Liverpool ile Chelsea takımları arasında Beşiktaş Park'ın ev sahipliğinde yarın oynanacak UEFA Süper Kupa karşılaşmasını izleyecek futbolseverler için çeşitli düzenlemeler yapıldı.

UEFA Süper Kupa 2019 seyirci bilgilendirmesi şöyle:

1) Stadyum çevresinde aşağıda belirtilen yollar trafiğe kapalı olacaktır. Stadyuma UEFA akrediteli otopark kartı olmayan hiçbir araç, kapatılmış yollardan geçemeyecektir. Akredite otopark kartı olmayan seyircilerin, toplu ulaşım araçlarını kullanmalarını ya da yürüyerek stadyuma gelmelerini öneririz. Yol kapamaları nedeni ile yoğun trafik stadyuma yakın bölgelerde yaşanma ihtimali vardır. Stadyuma erken gelinmesi önerilir.

Maç günü saat 13.00'ten, 15 Ağustos 2019 sabah saat 04.00'e kadar aşağıdaki yollar trafiğe kapalı olacak:

-Bomonti - Dolmabahçe Tüneli çift taraflı,

-Dolmabahçe Caddesi Akaretler kavşağından, stadyuma kadar çift taraflı,

-Gümüşsuyu Bölgesinde İnönü Caddesi'nin Selime Hatun Sokağı ile kesişen noktasında her iki yönlü.

-Mete Caddesi ve devamında Taşkışla Caddesi ile kesişen Gazhane Bostan Sokak ve devamında Prof. Bedri Karafakioğlu Caddesi ile Asker Ocağı Caddesi,

-Taşkışla Caddesi ile kesişen Kadırgalar Caddesi,

-Meclisi Mebussan Caddesi her iki yönlü olarak,

-Vişneli Tekke Sokak, Babaefendi Sokak, Taşkışla Caddesi (gerek görülmesi halinde), Mete Caddesi, Divan kavşağı ile Mete Caddesi arası, Gümüş Sokak ile Gümüş Caddesinin kesiştiği yerden itibaren trafiğe kapatılacak.

2) Stadyum kapıları saat 19.00'da açılacaktır. Maç saat 22.00'de başlayacak.

3) Stadyuma gelirken, mümkünse çantasız yada en fazla A4 kağıt ebadından küçük çanta ile gelinmelidir.

4) Stadyuma giriş için, UEFA websitesinden satın alınmış olan biletlerle giriş yapılabilecek. Satışa açılan tüm biletler satılmıştır.

5) Stadyuma altta belirtilen, A, B, C, D, E, F noktalarından olacak.

6) Giriş noktalarındaki güvenlik görevlilerine, kağıt bilet alındı ise "kağıt bilet", yada özel UEFA bilet mobil aplikasyonu yüklenip bilet mobil olarak kullanılacak ise cep telefonu gösterilmesi gerekmektedir.

7) Stadyumda sigara içmek yasaktır.

8) Maç başlangıcında, UEFA tarafından seyircilere yönelik gösteri planlandı.

9) Stadyuma girişi yasaklı maddeler şöyle: Her boyutta sırt çantası ve A4 (210 mm x 297 mm) 'den Büyük çantalar, alkollü içecekler, elektronik sigara, parfüm ve deodorant şişeleri, Lensi 8cm'den büyük kameralar; meşale, havai fişek vb malzemeler, patlayıcı, yanıcı, yanıcı veya yanıcı maddeler; gıda; dizüstü Bilgisayar; lazer Işıkları; Topuz veya Biber Gazı; Gürültü Yapma Cihazları havalı korna, zil, bullhor, şimşek, ıslık sesi, Vuvuzela, megafon; Her türlü çubuk, Selfie Çubuğu; Çakmaklar; Termoslar; Kaba dilden ya da ifadeden oluşan tişörtler ya da giyim eşyaları ve 6222 sayılı kanun gereği yasak olan diğer maddeler.

10) Engelli seyirciler stadyumun Kuzey ve Güney kısmındaki A ve B noktalarından giriş yapacaklar Bu iki kapıdan girip, stadyumun kuzeyindeki, engelli asansörünün bulunduğu yer olan kuzey batısındaki kapılarına gitmeleri gerekecektir.

11) Stadyum çevresinde, final maçına özel yönlendirme işaretleri ve levhaları yapıldı. Seyircilerin gireceği kapı ve tribünler bu levhaları izleyerek kolayca bulunabilecek.

12) Liverpool taraftarları Taksim Meydanı'nda buluşacak ve maça yakın saatte stadyuma doğru, Gümüşsuyu Caddesi üzerinden gelecek.

13) Chelsea taraftarları, Beşiktaş Köyiçi Çarşı alanında buluşacak ve maça yakın saatte stadyuma doğru, Dolmabahçe caddesi üzerinden gelecek.

14) Seyircilerimizden, gerek taraftar buluşma alanlarında gerekse stadyum çevresinde, korsan satış yapan kişi veya kuruluşlardan, yasaya aykırılıktan işlem yapılmaması adına, herhangi bir ürün satın almamasını öneririz.

15) Müsabaka sonrası, öncelikle mağlup olan takımın seyircileri tahliye edilecek, ardından diğer seyirciler tahliye edilecek.

UEFA'DAN İSTANBUL REHBERİ

Öte yandan UEFA, Süper Kupa finali için İstanbul'da bulunan futbolseverler için tavsiyelerde bulundu.

Taraftarlara yönelik geçtiğimiz gün bir bülten hazırlayan UEFA, seyircilere şehir içi ulaşımdan, konaklamaya kadar bir çok tavsiye verdi.

UEFA'nın bülteninde İstanbul'a seyahat edeceklerin gelmeden sıkı bir diyet yapması gerektiği çünkü Türkiye'de kilo almanın kaçınılmaz olduğu vurgulandı.

Ayrıca taraftarlara döner, Adana kebap ve ayran denemeleri tavsiye edildi. Bültende lahmacun ve pidenin de denemeye değer olduğu yorumunda bulunuldu. Süper Kupa için İstanbul'da bulunacak futbolseverlere mezelerin yanında rakı veya yerel biraları denemeleri de tavsiye edildi.

İstanbul'un 2005'te Şampiyonlar Ligi, 2009'da da UEFA Kupası finaline ev sahipliği yaptığı hatırlatılan bültende ziyaretçilerine yürüyerek şehrin "dünyaca ünlü trafiğinden" kaçınabileceği belirtildi.

Bu arada bültende İstanbul'un üç büyük takımı Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın başarılarından da bahsedilirken, "Manchester United, Barcelona, Milan, Chelsea, Inter, Real Madrid ve Juventus burada yenilgiyi tattı" denildi.

Son olarak UEFA, şehrin kalabalığından kaçmak isteyenlere Adalar, Belgrad ve Ağva tavsiyelerinde bulundu. UEFA'nın bülteninde Taksim Meydanı, Ayasofya, Topkapı Sarayı, Sultanahmet Camii, Yerebatan Sarnıcı, Mısır Çarşısı ve Boğaz'ın görülmesi gerektiği vurgulanırken, Galata Kulesi'nin tepesine çıkmaları da tavsiye edildi.

