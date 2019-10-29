Başakşehir, UEFA'nın İrfan Can Kahveci'nin asker selamına soruşturma başlattığını açıkladı.

İşte Başakşehir'in yaptığı açıklama:

UEFA, futbolcumuz İrfan Can Kahveci, Wolfsberger maçında attığı gol sonrası sevincindeki asker selamına soruşturma başlattı.

Göksel Gümüşdağ:Çifte standart olmaz

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, bu skandal kararın ardından CNN Türk televizyonuna telefonla bağlantı gerçekleştirdi ve önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Gümüşdağ'ın o açıklamaları:

"Ülkemizin haklı mücadelesinde duygularımızı askerimize selam yollamaktan onur duyarız. Hiç kusura bakmasınlar. Maç öncesinde UEFA'dan geldi bu, maç sırasında kafamda hep bu vardı. Böyle bir çifte standart olmaz."

"Madem İrfan Can'a müfettiş atıyorlar, Visca, Azubuike ve Robinho'ya da baksınlar. Biz bunu onlara sorduğumuzda 'biz bu ülkede yaşıyoruz, terör örgütü insanları öldürüyor' dediler. Dört oyuncuyu da sevk edin. Böyle bir çifte standart olur mu?"

"Ülkemizin haklı mücadelesinde duygularımızı askerimize selam yollamaktan onur duyarız. Griezmann, Macron karşısında selam veriyor. Neden soruşturma açılmıyor? Avusturya'da gol atarsak asker selamı ile kutlayacağız."