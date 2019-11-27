UEFA Avrupa Ligi’nin 5. haftasında oynanacak olan Dundelange-APOEL karşılaşmasında hakem değişikliği yaşandı. Rum temsilcisi, UEFA tarafından maça atanan FIFA kokartlı hakem Halis Özkahya’yı maçta istemediğini belirtip Kıbrıs Rum Kesimi Federasyonu’nu devreye sokarak UEFA’ya itirazda bulundu.

UEFA, Rum ekibinin itirazını kabul ederek Avrupa Ligi’ndeki Dudelange-APOEL maçına İtalyan Hakem Gianluca Rocchi’yi görevlendirdi.

‘1974’ten sonra ilk kez’

APOEL resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Türk hakemlerinin, 1974’ten sonra ilk kez takımımızın maçına atanması talihsizliktir, bununla birlikte UEFA’nın değişiklik talebimizi anlayışla karşılamasından dolayı da mutluyuz” ifadelerini kullandı.

(MİNİ YORUM - DENİZ ÇOBAN)

Bunun adı çifte standart!

Güney Kıbrıs Rum Kesimi ile siyasi olarak bir gerginliğimiz var... Bu futbolu neden ilgilendirsin ki? Çok mu önemli bir maç bu? Halis Özkahya’nın altından kalkamayacağı bir maç mı? Madem öyle... Bizim de büyük problemler yaşadığımız İsrail var! Hakemleri bizim maçlarımızda cirit atıyor. En son Başakşehir maçına İsrailli hakem atandığında, bizim isyanımızı duymayan Rosetti; Rum Kesimi’nin ilk talebinde hizaya geçiyor. Bu kişi yakın zamanda hakemlerimizin eğitiminden sorumluydu ve maaşını bizden alıyordu. Rum Kesimi’nde yapılan hakem seminerine, hakemlerimizin Türkiye’den girmesine izin vermiyorlar. Hakemlerimiz Yunanistan üzerinden ülkeye girerek, seminere katılıyor. UEFA sesini çıkartamıyor! İsrailli hakem bizim maçımıza gelirken, bizim hakemimiz Rumlar’ın maçına çıkamıyor, hem de deplasmanda! Sonra aynı UEFA bizim “Asker Selamı” yapan futbolcularımıza soruşturma açıyor. Bariz bir kötü niyet kokusu var. Sporun soğuk savaşa alet edildiği ortada. Bu yapılanlara, UEFA’daki temsilcimiz Servet Yardımcı aracılığıyla bir girişimde bulunulmalı, ülke olarak da bu çifte standarda karşı ses yükseltmeliyiz.