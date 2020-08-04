UEFA İcra Komitesi, sarı kart cezalarına ilişkin uygulanan kararda değişikliğe gitti. 2019-20 sezonudna tüm kayıtlı sarı kartlar, son 16 turununun bitimi ile silinecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final ve yarı final turlarının tek maç olarak oynanacağı belirtilirken çift maç etabının sonu olan 16 turunun ardından bekleyen sarı kartların silinmesine karar verildi. Buna göre oyuncular, yarı final ve final etaplarında sarı kart cezalısı olmayacaklar.

Bunun yanı sıra istisnai olarak 2020-21 sezonunda da Play-Off etabındaki sarı kartların da grup aşamalarına taşınmayacakları belirtildi.