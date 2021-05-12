UEFA, Avrupa Süper Ligi projesinden çıkmadığı için Real Madrid, Barcelona ve Juventus için soruşturma başlattı.

UEFA'dan yapılan açıklamada, "UEFA Disiplin Kurallarının 31(4) maddesine göre, Etik ve Disiplin müfettişleri, UEFA'nın yasal organizasyonunu sekteye uğratma amacındaki Avrupa Süper Ligi projesi isimli proje içerisinde kalan Real Madrid, Barcelona ve Juventus için soruşturma başlatılmıştır" denildi. Soruşturmayla ilgili bilgiler süreç tamamlandığında kamuoyu ile payşalılacaktır" ifadeleri kullanıldı.

9 kulübü affetti

UEFA, ayrıca Avrupa Süper Ligi'nden ayrılan Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Tottenham, Atletico Madrid, Inter ve Milan'ın özür dilediğini ve yeniden UEFA organizasyonlarına dahil edildiğini duyurdu.















