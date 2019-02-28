UEFA'dan Quaresma'ya 3 maç ceza

UEFA, Beşiktaşlı Ricardo Quaresma'ya 3 maç ceza verdi.

28 Şubat 2019, Perşembe 20:54 Son Güncelleme:
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UEFA'dan Quaresma'ya 3 maç ceza

UEFA, Avrupa Ligi'ndeki Malmö maçında kırmızı kart gören Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma'ya 3 maç ceza verildiğini açıkladı.

UEFA Avrupa Ligi I Grubu son maçında Beşiktaş’ın sahasında Malmö ile oynadığı maçta Ricardo Quaresma Beşiktaş’ın 1-0 geride olduğu dakikalarda rakibinin ayağına basmış ve direk kırmızı kart görmüştü.

Bu hareketin cezası UEFA tarafından açıklandı ve Portekizli yıldız Avrupa Kupalarında 3 maç boyunca oynayamayacak.

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