UEFA'dan net mesaj: Ligleri bitirin!

Corona virüs salgını sonrası Avrupa futbolunun patronu UEFA, 55 üye ülke federasyonuyla 3. kez video konferans yöntemiyle görüştü.

22 Nisan 2020, Çarşamba 07:13 Son Güncelleme:
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UEFA'dan net mesaj: Ligleri bitirin!

Milli takımlar ve kulüpler için takvim seçenekleri sunulan toplantıda Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi finallerinin tarihi gündeme gelmezken, Fransız L’Equipe Gazetesi ise bundan sonraki turlarda VAR uygulamasının kullanılmayacağını iddia etti.

UEFA, federasyonlara bir kez daha yerel liglerin ve kupa maçlarının bitirilmesi tavsiyesinde bulundu. Ligleri tamamlayamayan ülke takımlarının Avrupa Kupaları’na katılmaları için kurallar geliştirileceği bildirildi. Bazı ülkeler mevcut lig sıralamasının dikkate alınmasını isterken, diğerleri katılım şartlarını UEFA’nın belirlemesini önerdi.

Yarın UEFA İcra Komitesi toplanacak ve bu konulardaki kararını açıklayacak.


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