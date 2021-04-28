UEFA'dan hakem gözlemcisi Murat Ilgaz'a görev... Ilgaz, UEFA Avrupa Ligi’nde Villarreal ile Arsenal arasında yarın oynanacak yarı final maçında görev yapacak.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''UEFA Gözlemcimiz Murat Ilgaz, İspanya'nın Villarreal ile İngiltere'nin Arsenal takımları arasında 29 Nisan 2021 Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi Yarı Final maçında hakem gözlemcisi olarak görev yapacak. İspanya'nın Villarreal şehrindeki Estadio de la Cerámica Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 22.00'da başlayacak.''