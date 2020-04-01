UEFA'dan kulüplere ek süre ve FFP kolaylığı!
UEFA'dan son dakika haberi geldi... Birçok büyük turnuvanın ertelenmesi konusunda belirlenen yeni atrihlerin ardından UEFA'dan bir de Finansal Fair Play ve kulüp lisans detayları açıklaması geldi. Buna göre; Yürütme Komitesi, üye federasyonlara Avrupa Kupaları için zorunlu şart olan lisans koşullarının belirlenmesi konusunda ek süre verilmesi talebini kabul etti. Ayrıca Finansal Fair Play şartnamesinde de, sadece 2020/2021 sezonu için geçerli olmak üzere kulüplerin mâli durumlarının kontrol edilmesi de askıya alındı.
UEFA'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Kulüp lisansları ve Finansal Fair Play konuları:
Yürütme Komitesi kulüp lisansları ve Finansal Fair Play'e olan bağlılığını yinelemiş ve mevcut koşulların üye derneklerin ve kulüplerin çalışmalarını kolaylaştırmak için bazı özel değişimleri gerektirdiğini kabul etmiştir.
Üye derneklere, gelecek sezonun UEFA kulüp müsabakaları için kabul süreci yeniden tanımlanana kadar, kulüp lisanslama sürecini tamamlamak için daha fazla zaman tanıma teklifi kabul edilmiştir.
Yürütülen olağanüstü olayların yol açtığı artan belirsizliğin bir sonucu olarak da, İcra Komitesi, kulüplerin gelecekteki finansal bilgilerinin hazırlanması ve değerlendirilmesi ile ilgili kulüp lisanslama hükümlerinin askıya alınmasına karar vermiştir.
Bu kararlar sadece 2020/21 UEFA kulüp yarışmalarına katılım için geçerlidir.