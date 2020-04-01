UEFA'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Kulüp lisansları ve Finansal Fair Play konuları:

Yürütme Komitesi kulüp lisansları ve Finansal Fair Play'e olan bağlılığını yinelemiş ve mevcut koşulların üye derneklerin ve kulüplerin çalışmalarını kolaylaştırmak için bazı özel değişimleri gerektirdiğini kabul etmiştir.

Üye derneklere, gelecek sezonun UEFA kulüp müsabakaları için kabul süreci yeniden tanımlanana kadar, kulüp lisanslama sürecini tamamlamak için daha fazla zaman tanıma teklifi kabul edilmiştir.

Yürütülen olağanüstü olayların yol açtığı artan belirsizliğin bir sonucu olarak da, İcra Komitesi, kulüplerin gelecekteki finansal bilgilerinin hazırlanması ve değerlendirilmesi ile ilgili kulüp lisanslama hükümlerinin askıya alınmasına karar vermiştir.

Bu kararlar sadece 2020/21 UEFA kulüp yarışmalarına katılım için geçerlidir.

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