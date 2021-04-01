UEFA İcra Kurulu, EURO 2020 ve 2021 Uluslar Ligi için yaptığı toplantıda flaş kararlar aldı. İlk olarak, iki organizasyonda 5 oyuncu değişikliği kuralının kaldırılmayacağı ve aynı şekilde devam edeceği aktarıldı. Ayrıca statlara seyirci alınması konusunda da flaş bir gelişme yaşandı. Son yapılan açıklamanın ardından, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle her ülkenin içinde bulunduğu şartların farklı olduğunun altı çizildi. Bu doğrultuda Ekim 2020'de açıklanan, 'Stadyumlara kapasitenin yüzde 30'u kadar seyirci alınabilmesi' kararınının kaldırıldığı bildirildi.

Deplasman yasağı sürecek

Son olarak da UEFA tarafından düzenlenen organizasyonlarda deplasman taraftarları için getirilen yasakla ilgili bir açıklama yapıldı. Bu yasağın, Mayıs ayında oynanacak Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi finallerine kadar sürdürüleceği söylendi.



