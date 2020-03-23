Son dakika haberi | UEFA; Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Kadınlar Şampiyonlar Ligi organizasyonlarının finallerinin ertelendiğini açıkladı. UEFA'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, koronavirüs salgını nedeniyle bugün yapılan toplantıda Mayıs 2020'de yapılması planan Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Kadınlar Şampiyonlar Ligi finallerinin ertelendiği kaydedildi. Açıklamaya, tarihler ile ilgili resmi bir kararın henüz alınmadığı ve ileriki dönemlerde duyuru yapılacağı da eklendi.

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin başkanlığında yapılan konferans çağrısı sonucunda kurulan çalışma grubu mevcut seçenekleri analiz edip takvim incelemesine başlyacak. Finaller hakkında duyurular ise ilerleyen zamanda yapılacak.