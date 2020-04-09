UEFA, önümüzdeki yıla ertelenen EURO 2020 için alternatif planlar üretmeye devam ederken son olarak etkinliğin formatının değişebileceği belirtildi.

Sportsmail'e göre corona virüs salgınının etkilerini ağır şekilde yaşayan Bilbao ve Roma'nın oyunculara ev sahipliği yapma taahhütlerini yerine getirmekte sıkıntı yaşayabilecekleri belirtildi.

İngiltere Futbol Federasyonu'nun ise organizasyonu düzenlemek adına hazır olduğu belirtildi.

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'in, Michel Platini'den miras kalan birçok ülkede düzenlenecek bir Avrupa Futbol Şampiyonası fikrine corona virüs salgınının yarattığı ekonomik ve lojistik aksaklıklar çerçevesinde de hevesli olmadığı belirtiliyor.