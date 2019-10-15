UEFA, Arnavutluk ve Fransa karşılaşmalarında A Milli Takım futbolcularının yapmış olduğu asker selamını, "Potansiyel kışkırtıcılık ve politik davranış" olarak nitelendirdi ve Türkiye'ye soruşturma açtı.

UEFA'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"Potansiyel kışkırtıcı ve politik davranış" olarak nitelendiren ve Türkiye'ye soruşturma açan UEFA'nın internet sitesinden yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı: "11 Ekim'de Arnavutluk, 14 Ekim'de de Fransa karşısında oynanan karşılaşmalarda Türkiye milli takım oyuncularının 'Potansiyel kışkırtıcı ve politik davranışlarından dolayı' disiplin soruşturması başlatmak üzere Etik ve Disiplin Müfettişi atanmıştır."

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