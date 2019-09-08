UEFA'dan Ali Palabıyık'a görev

UEFA'dan Ali Palabıyık'a görev

08 Eylül 2019, Pazar 12:48
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UEFA'dan Ali Palabıyık'a görev

İSTANBUL, (DHA)- FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık, Karadağ ile Çekya arasında 10 Eylül Salı günü oynanacak Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri A Grubu maçını yönetecek.
Karadağ'ın Podgoriçe şehrindeki Gradski Podgorica Stadyumu'nda TSİ 21.45'te başlayacak karşılaşmada, Ali Palabıyık'ın yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Serkan Olguncan yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Mete Kalkavan olacak.

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