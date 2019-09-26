UEFA’dan 3.turnuva

Bu lig, UEFA’nın Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi’nden sonra kulüpler için düzenlediği 3. turnuvası olacak. Konferans Ligi’nde daha fazla ülke takımının Avrupa futbolunda yer almasının amaçlandığı öğrenildi.Konferans Ligi’nin formatı Şampiyonlar ligi’ne benzer bir şekilde 32 takım, 8 grup ve 4’erli takımlara ayrılarak oluşturulacak. Yeni uygulamaya göre, şampiyon takım bir sonraki sezon UEFA Avrupa Ligi’ne direkt katılım hakkı kazanacak.