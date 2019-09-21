Süper Lig’de sezon henüz yeni başlamasına rağmen her maçın ardından ya kulüpler kendi aralarında demeç savaşına giriyor ya da hakemler verdikleri kararlardan dolayı hedef tahtası haline geliyor. Biz, içeride adeta birbirimizi yemeye çalışırken, Avrupa almış başını gidiyor... Avrupa kupalarında grup maçlarının heyecanı bu hafta başlarken, hepsi deplasmanda boy gösteren temsilcilerimizden Şampiyonlar Ligi’ndeki Galatasaray dışındakiler ne yazık ki hayal kırıklığı yarattı.

Tehlike çanları çalıyor

Cim Bom, Club Brugge’le golsüz berabere kalırken, Avrupa Ligi’nde Trabzonspor, Getafe’ye, Başakşehir, Roma’ya ve Beşiktaş da Slovan Bratislava’ya yenildi. Elbette bu durum, UEFA Ülke Sıralaması’nda Türkiye adınan tehlike çanlarının çok daha hızlı çalmasına neden oldu. Biz elenen Yeni Malatyaspor da dahil olmak üzere 5 takımımızla sadece 2.000 puan toplarken, Hollandalılar 5.000 puanla bir anda 9. sıraya yerleşti. 2.200 puan toplayan Ukrayna 10. sırada yer alırken, Türkiye de 11. sıraya geriledi.

Bu kez kendi sahamızdayız

2.600 puan toplayarak genelde 29.725’e ulaşan 12. Avusturya da, ensemize yapışmış durumda. Yani temsilcilerimizin alacağı puanlara göre ülkemiz, 11 ya da daha alt sıralarda sezonu tamamlarsa, 2020-21 sezonunda şimdiki gibi Süper Lig şampiyonumuz direkt Devler Ligi’ne gidemeyecek ve ön eleme oynayarak gruplara kalmaya çalışacak. Eğer bu gerçekleşir ve Devler Ligi’nde gruplara herhangi bir takımımızla kalamazsak; bu durum ekonomik, prestij ve ülke puanı açısından Türk futbolu adına büyük bir kayıp olacak. Hepimizin beklentisi ise; gruplarındaki ikinci maçları evlerinde oynayacak temsilcilerimizin bir an önce çıkışa geçmesi ve toplayacakları puanlarla Türk futbolunu sıralamada yukarılara doğru götürmesi olacak.

Not: Eğer bir önceki sezon Şampiyonlar Ligi’ni kazanan takım, ülkesindeki lig sıralamasıyla yine gruplara katılma hakkını elde ederse (Son şampiyon Liverpool gibi), o zaman UEFA ülke sıralamasında 11. sıradaki ülkenin lig şampiyonu, direkt gruplara (Salzburg gibi) kalabiliyor.

M.Çağrı Davran / Arda Erol