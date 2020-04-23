UEFA'da kritik toplantı bugün

UEFA futbolda izlenecek olan yol haritasına bugün karar verecek. Başkan Ceferin ve yönetim kurulu video-konferans yönetimiyle toplanacak ve 2019/2020 sezonuyla ilgili net kararlar alacak.

23 Nisan 2020, Perşembe 10:40 Son Güncelleme:
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UEFA'da kritik toplantı bugün

UEFA'da kritik toplantı başkan Aleksander Ceferin liderliğinde bugün yapılacak ve 2019/2020 sezonu için kritik kararlar alınacak. 

Daha önce buna benzer şekilde yapılan bir toplantıdan EURO 2020'nin ertelenmesi kararı çıkmıştı. Bu topplantıdan da bazı ligler ve kulüpler için önemli kararlar çıkması bekleniyor. 

İlk konuşulacak konu Şampiyonlar Ligi ve gelecek sezon için katılım şartları olacak. 

Takımlar İstanbul'a nasıl gelecek?

Burada 29 Ağustos'ta İstanbul'da oynatılması beklenen Şampiyonlar Ligi finali de tartışılacak. Takımların İstanbul'a nasıl geleceği konusu 1. madde. Tarihin ya da şehrin değişmesi söz konusu değil. UEFA kesinlikle Ağustos ayında Şampiyonlar Ligi maçlarını oynatıp 2019/2020 sezonunu tamamlamak istiyor.

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