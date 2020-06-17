Şampiyonlar Ligi’nde sezonun kalan maçları ve finalin oynanacağı yer, bugün yapılacak UEFA toplantısının ardından netlik kazanacak. Tamamlanması gereken ikinci tur karşılaşmalarının yanı sıra kupanın son 8 takım kaldıktan sonra nasıl tamamlanacağı ve şampiyonluk maçının İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı’nda mı yoksa başka bir yerde mi yapılacağı açıklanacak. UEFA’nın ertelenen karşılaşmaların durumunu masaya yatıracağı toplantıda Devler Ligi finali için son dönemde Dünya medyasında Portekiz’in ismi ağırlık kazanmış, finalin Lizbon’da oynanacağı öne sürülmüştü.

2020 yerine seyircili 2021 mi?

Türkiye’nin de Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak seyircisiz finalin yerine, 2021’deki finale seyircili olarak ev sahipliği yapması durumunda 2020 finalinin başka bir yerde oynanmasına sıcak baktığı bildirilmişti. İlk gün toplantısında Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi ve UEFA Gençlik Ligi organizasyonları masaya yatırılacak. İkinci gün yani (yarın) gelecek yıla ertelenen EURO 2020’ye ilişkin konular, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri, kulüp lisans ve Finansal Fair- Play kuralları konuşulacak. Bugünkü toplantı sonrası alınan kararları, internet üzerinden UEFA Başkanı Alexander Ceferin açıklayacak.

Karar bugün açıklanacak!

Şampiyonlar Ligi finalinin Portekiz’de, Avrupa Ligi finalinin ise Almanya’da oynanacağı iddia edilirken, kesin kararı toplantı sonrası saat 16.30’da video konferans yoluyla UEFA Başkanı Ceferin açıklayacak.

Bakan Kasapoğlu umutlu konuşmuştu!

Son gelişmeler doğrultusunda Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, geçen hafta, “Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul’dan alınma ihtimali konusunu yakından takip ediyoruz. ‘Final’in Türkiye’de en güzel şekilde yapılacağından şüphem yok. Ayın 17’sindeki UEFA toplantısında da güzel haber alacağımıza inanıyoruz” ifadelerini