UEFA Yılın Futbolcusu Ödülü'nün bu seneki adayları belli oldu. Avrupa futbolunun patronu, resmi internet sitesi aracılığıyla yaptığı açıklamada ödül için Barcelona'dan Lionel Messi, Juventus'tan Cristiano Ronaldo ve Liverpool'dan Virgil van Dijk'ın yarışacağını duyurdu.

Dünya üzerinde 80 antrenör ve 55 gazetecinin oylarıyla belirlenen adaylar arasında mutlu sona ulaşan isim, 29 Ağustos'ta Monako'daki Grimaldi Forum'da gerçekleştirilecek Şampiyonlar Ligi kura çekiminde açıklanacak. Kadınlarda ise ödüle Olimpik Lyon'un üç futbolcusu Lucy Bronze, Ada Hegerberg ve Amandine Henry aday gösterildi.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler