UEFA, Şampiyonlar Ligi'ne daha fazla heyecan katmak için 'İsviçre sistemi' denilen yeni bir modeli getirmeyi düşünüyor. Bu doğrultuda kulüplerle fikir alışverişi yapan UEFA yetkilileri bu kez Türk ekipleri için İstanbul'a geliyor... Bugün Riva'da gerçekleştirilecek toplantı, 14.00'te başlayacak. UEFA adına Riva'daki buluşmaya UEFA Ulusal Federasyonlar Direktörü Zoran Lakovic ve UEFA Kulüp Müsabakaları yöneticisi Stephane Anselmo katılacak. İki önemli isim, Kulüpler Birliği'ne yeni yapıyı anlatacak.

Perşembe günleri de Şampiyonlar Ligi!

2024 yılından itibaren uygulanması planlanan İsviçre sistemi şöyle işleyecek. 36 takımın yer alacağı turnuvada, 1 takım, 10 farklı rakibe karşı 10 grup maçı oynadıktan sonra tur atlayacak. Grup aşaması Eylül'de başlayacak ve ocak ayında sona erecek. Salı ve çarşamba günlerine ek olarak perşembe günleri de Şampiyonlar Ligi maçları oynanacak. Grup aşaması sona erdiğinde ilk 8 sıradaki takım direkt olarak son 16 turuna kalacak.

Final yine tek maç

9 ila 24. sıra arasındaki kulüpler eleme maçları oynayacak. Buradan turu geçecek 8 kulüp de UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'na kalacak. Bu etapta ilk sırayı alan ekip 15-18 elemesinin galibiyle, 2’nci 14-19 galibi sırasıyla eşleşecekler. Eleme turları çift maç üzerinden oynanacak. Final yine tek aya olacak.