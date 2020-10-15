Belçika, Danimarka ve İngiltere ile aynı grupta bulunan İzlanda, İngiltere'ye 1-0, Belçika'ya 5-1 ve 2-1 ve Danimarka'ya 3-1 mağlup oldu. Kuzey Avrupa ekibi, 0 puan ile grubunun son sırasında yer alıyor. Grup lideri Belçika'nın 9, Danimarka ve İngiltere'nin 7'şer puanı bulunuyor. Grup maçlarının bitmesine 2 maç kala 3. sıradaki İngiltere ile puan farkı 7 olan İzlanda, B Ligi'ne düşmeyi garantileyen ilk ülke oldu.

Küme Düşme Adayı Ülkeler

UEFA Uluslar Ligi A Ligi'nde birinci grubunda Bosna Hersek 2 puan, üçüncü grupta İsveç 0 puan, dördüncü grupta İsviçre 2 puan ile B Ligi'ne düşme ihtimali olan takımlar.

A Ligi takımlarında grup lideri olan ülkeler, 2021 yılında yapılacak finallere katılma hakkı kazanacak. Grubunu 4. bitiren ülkeler ise bir alt kümeye düşecek.

B, C ve D Ligi'nde yer alan takımlar, üst lige çıkma mücadelesi verirken, sadece A Ligi'nde yer alan ülke takımları finallere katılmak için çabalayacak.