UEFA Uluslar Ligi'nde şampiyon Fransa! (ÖZET) İspanya-Fransa maç sonucu: 1-2
UEFA Uluslar Ligi finalinde Luis Enrique'li İspanya ile Didier Dechamps yönetimindeki Fransa kozlarını paylaştı. 64. dakikada Mikel Oyarzabal ile öne geçen İspanya, üstünlüğünü koruyamadı. 66. dakikada Karim Benzema ile eşitliği yakalayan Fransa'da skor perdesini 80. dakikada Kylian Mbappe kapattı ve Horozlar, UEFA Uluslar Ligi'nde şampiyonluğa ulaştı.
Son Avrupa Şampiyonu İtalya'yı 2-1 mağlup eden, güçlü rakibinin 37 maçlık yenilmezlik serisine son veren İspanya ile muhteşem bir geri dönüşe imza atarak Belçika'yı 3-2 geçen Fransa, UEFA Uluslar Ligi'nde şampiyon olmak için kozlarını paylaştı. San Siro'da oynanan ve İngiliz hakem Anthony Taylor'ın yönettiği dev finalde kazanan Fransa oldu.
https://twitter.com/fanatikcomtr/status/1447309714279133186
63. dakikada Theo Hernandez ile gole yaklaşan ve direğe takılan Fransa, dönen topta yıkıldı.
64. dakikada Busquets'in savunma arkasına yolladığı topa hareketlenen Oyarzabal, Upamecano'nun hatalı dokunuşu sonrasında topu önünde buldu, ceza sahasına girer girmez sol ayağıyla vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlağı ağlara göndererek İspanya'yı 1-0 öne geçirdi.
Bu gole Fransa'nın cevabı 2 dakika sonra geldi. 66. dakikada Mbappe'nin pasıyla sol kanatta topla buluşan Benzema, ceza sahası içi sol çaprazından sağ ayağıyla yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlağı uzak köşeden filelerle buluşturdu ve skoru 1-1'e getirdi.
80. dakikada Fransa, Mbappe ile öne geçti. Theo Hernandez'in ara pasıyla ceza sahası içerisinde kaleci ile karşı karşıya kalan Kylian Mbappe, sol ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara göndererek Fransa'yı 2-1 öne geçirdi
İspanyol futbolcular, Mbappe'nin ofsayt pozisyonunda olduğunu iddia etse de VAR incelemesinin ardından gol kararı onaylandı.
Temponun bir an olsun düşmediği 90 dakikayı 2-1 önde tamamlayan Horozlar, UEFA Uluslar Ligi'nde şampiyonluğa ulaştı.
https://twitter.com/fanatikcomtr/status/1447304976947109890