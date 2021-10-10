Son Avrupa Şampiyonu İtalya'yı 2-1 mağlup eden, güçlü rakibinin 37 maçlık yenilmezlik serisine son veren İspanya ile muhteşem bir geri dönüşe imza atarak Belçika'yı 3-2 geçen Fransa, UEFA Uluslar Ligi'nde şampiyon olmak için kozlarını paylaştı. San Siro'da oynanan ve İngiliz hakem Anthony Taylor'ın yönettiği dev finalde kazanan Fransa oldu.









63. dakikada Theo Hernandez ile gole yaklaşan ve direğe takılan Fransa, dönen topta yıkıldı.

64. dakikada Busquets'in savunma arkasına yolladığı topa hareketlenen Oyarzabal, Upamecano'nun hatalı dokunuşu sonrasında topu önünde buldu, ceza sahasına girer girmez sol ayağıyla vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlağı ağlara göndererek İspanya'yı 1-0 öne geçirdi.

Bu gole Fransa'nın cevabı 2 dakika sonra geldi. 66. dakikada Mbappe'nin pasıyla sol kanatta topla buluşan Benzema, ceza sahası içi sol çaprazından sağ ayağıyla yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlağı uzak köşeden filelerle buluşturdu ve skoru 1-1'e getirdi.

80. dakikada Fransa, Mbappe ile öne geçti. Theo Hernandez'in ara pasıyla ceza sahası içerisinde kaleci ile karşı karşıya kalan Kylian Mbappe, sol ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara göndererek Fransa'yı 2-1 öne geçirdi

İspanyol futbolcular, Mbappe'nin ofsayt pozisyonunda olduğunu iddia etse de VAR incelemesinin ardından gol kararı onaylandı.

Temponun bir an olsun düşmediği 90 dakikayı 2-1 önde tamamlayan Horozlar, UEFA Uluslar Ligi'nde şampiyonluğa ulaştı.







