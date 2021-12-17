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UEFA Uluslar Ligi’nde flaş değişiklik! Güney Amerika ülkeleri de mücadele edecek

UEFA, CONMEBOL(Güney Amerika Futbol Konfederasyonu) ile yaptığı yeni anlaşma çerçevesinde UEFA Uluslar Ligi’nde Güney Amerika ülkelerinin de yer almasını planlıyor. Plana göre 10 Güney Amerika ülkesi 2024 yılından itibaren Uluslar Ligi’nde mücadele edecek.

17 Aralık 2021, Cuma 22:23 Son Güncelleme:
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UEFA Uluslar Ligi’nde flaş değişiklik! Güney Amerika ülkeleri de mücadele edecek

UEFA, 2024'ten itibaren 10 Güney Amerika ülkesini UEFA Uluslar Ligi’ne dahil etmeye hazırlanıyor.

ESPN'de yer alan habere göre CONMEBOL(Güney Amerika Futbol Konfederasyonu) ile UEFA'nın vardıkları yeni anlaşma çerçevesinde 10 Güney Amerika ülkesinin  2024 yılından itibaren Uluslar Ligi’nde mücadele etmesi planlanıyor.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan UEFA Başkan Yardımcısı Zbigniew Boniek, "CONMEBOL ile bir görüşmemiz oldu. 2024'ten itibaren bu kıtadan takımlar turnuvaya katılacak. Hangi formatta olacak? Hala üzerinde çalışıyoruz. Milli takımların maç programı kısıtlı, bu yüzden fazla karıştıramayız." ifadelerinde bulundu.

Ayrıca Boniek, en iyi 6 Güney Amerika takımının A Ligi'ne, kalan 4 takım ise B Ligi'ne katılacağını belirtti.

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