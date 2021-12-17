UEFA, 2024'ten itibaren 10 Güney Amerika ülkesini UEFA Uluslar Ligi’ne dahil etmeye hazırlanıyor.

ESPN'de yer alan habere göre CONMEBOL(Güney Amerika Futbol Konfederasyonu) ile UEFA'nın vardıkları yeni anlaşma çerçevesinde 10 Güney Amerika ülkesinin 2024 yılından itibaren Uluslar Ligi’nde mücadele etmesi planlanıyor.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan UEFA Başkan Yardımcısı Zbigniew Boniek, "CONMEBOL ile bir görüşmemiz oldu. 2024'ten itibaren bu kıtadan takımlar turnuvaya katılacak. Hangi formatta olacak? Hala üzerinde çalışıyoruz. Milli takımların maç programı kısıtlı, bu yüzden fazla karıştıramayız." ifadelerinde bulundu.

Ayrıca Boniek, en iyi 6 Güney Amerika takımının A Ligi'ne, kalan 4 takım ise B Ligi'ne katılacağını belirtti.

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