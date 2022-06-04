UEFA Uluslar Ligi heyecanı, 7 karşılaşma ile devam etti

UEFA Uluslar Ligi'nde 7 karşılaşma oynandı. A Ligi 1'inci Grup'ta Fransa, sahasında Danimarka'ya 2-1 mağlup oldu. Deplasman ekibine galibiyeti getiren golleri Trabzonspor forması giyen Andreas Cornelius kaydetti. 60'ıncı dakikada oyuna giren Cornelius, 68 ve 88'inci dakikada attığı gollerle ülkesine galibiyeti getirdi. Sonucu merakla beklenen maçta Hollanda, deplasmanda Belçika'yı 4-1 mağlup etti. Belçika'nın tek golünü 90+3'üncü dakikada sezonu Beşiktaş 'ta kiralık olarak tamamlayan Michy Batshuayi attı.

UEFA Uluslar Ligi'nde oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şu şekilde;

A Ligi Grup 1

Fransa - Danimarka: 1-2

Hırvatistan - Avusturya: 0-3

A Ligi Grup 4

Belçika - Hollanda: 1-4

C Ligi Grup 3

Kazakistan - Azerbaycan: 2-0

Belarus - Slovakya: 0-1

D Ligi Grup 1

Letonya - Andorra: 3-0

Liechtenstein - Moldova: 0-2