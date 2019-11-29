UEFA ülke puanında dibe vurduk! Her maç önemli..

UEFA ülke puanı sıralamasında 11.sıraya kadar gerileyen Türkiye, kalan maçlarda alabileceği tüm puanlara ihtiyacı var. 2019-2020 sezonunda 3.800 puan sahibi olan Türkiye önündeki Ukrayna'yı geçemezse iki sezon sonra şampiyon olacak takımını Şampiyonlar Ligi grup aşamasına doğrudan gönderme hakkını kaybedebilir.

Son yılların en düşük UEFA ülke puanı

2019-2020 sezonunda Avrupa Kupaları'nda mücadele eden temsilcilerimiz toplamda 24 maça çıkarken sadece 5 kez kazanabildi. Yeni Malatyaspor'un ön eleme turlarında elendiği sezonda, grup aşamasında mücadele eden Galatasaray, Başakşehir, Beşiktaş ve Trabzonspor 20 maça çıktı ve sadece 3 galibiyet 4 beraberlik alabildi. Bu sonuçla 2019-2020 sezonunda Türkiye'nin UEFA ülke puanı 3800 olarak gerçekleşti. Böylece son yılların en düşük ülke puanına ulaşıldı. Son 5 sezonda Türkiye en az 5500 puan almıştı

2014-15 sezonu UEFA ülke puanı: 6000

2015-16 sezonu UEFA ülke puanı: 6600

2016-17 sezonu UEFA ülke puanı: 9700

2017-18 sezonu UEFA ülke puanı: 6800

2018-19 sezonu UEFA ülke puanı: 5500

2019-20 sezonu UEFA ülke puanı: 3800





Avusturya'nın iki takım Şubat ayını garantiledi

UEFA ülke puanı sıralamasında 11.basamakta bulunan temsilcilerimiz kalan maçlarının hepsinde puan toplaması gerekiyor. Avusturya takımlarında LASK Linz dün gece deplasmanda 2-1 kazanırken, Salzburg yine deplasmanda Genk karşısında 4-1 galip geldi. Salzburg'un bu galibiyet ile UEFA Avrupa Ligi'ne gitmesi kesinleşirken son maçların sonucuna göre Şampiyonlar Ligi'nde de yoluna devam etme şansı bulunuyor. UEFA Avrupa Ligi D grubunda mücaele eden LASK Linz 5.hafta maçları sonunda bir üst tura yükselmeyi garantiledi. Başakşehir'in grubunda yer alan Wolfsberger ise elendi. Avusturya'nın iki takım Şubat ayını görmeyi başardı.

Ukrayna'nın iki köklü takımı üst turu görebilir

Ukrayna'nın Avrupa Kupaları'nda bu sezon yoluna devam eden üç takımında iki tanesi üst tur görebilir. Oleksandria grubunda son sırada kaldı ve elenen taraf oldu ancak Dinamo Kiev ve Shakhtar Donetsk'in halen üst tura çıkma şansı var. Manchester City deplasmanında 1-1 berabere kalan Shakhtar Donetsk, 6 puanla 2.sırada bulunuyor. Son maçında Atalanta ile evinde oynayacak Shakhtar Donetsk, Şampiyonlar Ligi'nde ya da Avrupa Ligi'nde üst tura çıkabilir. Shakhtar Donetsk elenme ihtimali de mevcut. UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında oynadığı son maçta Malmö deplasmanında kaybeden Dinamo Kiev ise 3.sırada yer alıyor. Son maçında evinde Lugano ile oynayacak Dinamo Kiev kazanırsa gruptan çıkacak. Elenme ihimali de bulunan Dinamo Kiev'in görece gruptan çıkma ihtimali daha yüksek.

UEFA ÜLKE PUANINDA SON DURUM

10 - Ukrayna 33.300

11 - Türkiye 32.400

12 - Avusturya 31.525











