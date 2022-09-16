UEFA ülke puanı sıralamasında büyük müjde! Komşu'yu geçtik, Türkiye kaçıncı sırada?
Ülke sıralamasında Türkiye bu hafta, Trabzonspor, Sivasspor ve Başakşehir’le 400’er, Fenerbahçe'yle de 200 puan kazandı. Toplamda kazanılan 1400 puanla Yunanistan'ı geride bırakarak 19.sıraya yerleştik. Şimdi hedef, daha üst sıralara çıkmak olacak.
UEFA Ülke Katsayı Sıralaması’nda Türkiye, Avrupa’daki temsilcilerimizin oynadığı maçların ardından sıralamada bir basamak yükseldi. Avrupa Ligi’nde Trabzonspor , Kızılyıldız'ı 2-1 mağlup ederek 400 paun alırken Fenerbahçe , deplasmanda Rennes ile 2-2 berabere kaldı ve 200 puan kazandırdı. Konferans Ligi’nde de Başakşehir, Fiorentina'yı 3-0’la geçerek tıpkı Trabzonspor gibi 400 puanı kaptı. Kupa 3’teki diğer takımımız Sivasspor ise Cluj deplasmanından galibiyetle dönerek 400 puan aldı.
UEFA ülke puanı sıralamasında Danimarka, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti ve Yunanistan gibi ülkeler ile yarış halinde olan Türkiye geçen sezonu, katılan takım sayısını 1 takım azaltan 15. sıranın altında kalarak 20. sırada tamamladı.
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5 yerine 4 takım Avrupa'ya gidecek
UEFA ülke puanında 15. sırada yer alan ülke, 2 takımı Şampiyonlar Ligi'ne ön eleme ile gönderebilecek. Diğer 3 takım ise 1'i Avrupa Ligi'ne 2'si ise Konferans Ligi'ne gidecek. İlk 15'in altında kalan Türkiye, gelecek sezon 5 takım yerine 4 takım ile Avrupa'ya gidecek. 3 takım Konferans Ligi'ne giderken, Şampiyon olan takım ise Şampiyonlar Ligi'nde 4 tane eleme oynayacak.
Türkiye bu hafta kaç puan aldı? Türkiye'nin ülke puanı kaç oldu?
Türkiye, Avrupa'da 3 galibiyet, 1 beraberlikle 1.400 puan elde ederek, bu hafta Belçika ile birlikte en çok puan toplayan ülke oldu. Bu sonuç ile 1 basamak yükselerek, Yunanistan'ı geçtik ve 19. sıraya çıktık.
İşte Türkiye'nin sıralaması
15 - Ukrayna - 26.700 - 3 takım
16 - Rusya - 26.215 - Takımı yok
17 - Danimarka - 25.225 - 3 takım
18 - Hırvatistan - 25.150 - 1 takım
19 - TÜRKİYE - 25.100 - 4 takım
20 - Yunanistan - 24.725 - 1 takım
1.Hafta: 0.400 - 20.700
2.Hafta: 0.400 - 21.100
3.Hafta: 0.500 - 21.600
4.Hafta: 0.300 - 21.900
5.Hafta: 0.300 - 22.200
6.Hafta: 0.500 - 22.700
7.Hafta: 1.000 - 23.700
8.Hafta: 1.400 - 25.100
Trabzonspor'un Avrupa'daki maç sonuçları
UEFA Şampiyonlar Ligi'ne play-off turundan dahil olan Trabzonspor, Kopenhag engelini aşamadı. Bordo-Mavililer, Avrupa yoluna UEFA Avrupa Ligi gruplarından devam etti.
16 Ağustos: Kopenhan 2-1 Trabzonspor
24 Ağustos: Trabzonspor 0-0 Kopenhag
8 Eylül: Frencvaros 3-2 Trabzonspor
15 Eylül: Trabzonspor 2-1 Kızılyıldız
Fenerbahçe'nin Avrupa'daki maç sonuçları
UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön eleme turundan başlayan Fenerbahçe, Dinamo Kiev ile eşleşti. Kiev karşısında Devler Ligi'ne tutunamayan Sarı-Lacivertliler, Avrupa yoluna UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ile devam etti. Bu turda Slovacko ile eşleşen Fenerbahçe, Çek rakibini geçerek, Play-Offlar'a kaldı. Play-Off'taki rakip ise Austria Wien oldu. Wien'i geçerek Avrupa Ligi gruplarına kalan Fenerbahçe, B Grubu'nda Dinamo Kiev, Rennes ve AEK Larnaca ile mücadele edecek.
20 Temmuz: Dinamo Kiev 0-0 Fenerbahçe
27 Temmuz: Fenerbahçe 1-2 Dinamo Kiev
4 Ağustos: Fenerbahçe 3-0 Slovacko
11 Ağustos: Slovacko 1-1 Fenerbahçe
18 Ağustos: Austria Wien 0-2 Fenerbahçe
25 Ağustos: Fenerbahçe 4-1 Austria Wien
8 Eylül: Fenerbahçe 2-1 Dinamo Kiev
15 Eylül: Rennes 2-2 Fenerbahçe
Sivasspor'un Avrupa'daki maç sonuçları
Geçtiğimiz sezon Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu olan Demir Grup Sivasspor'un, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda rakibi Malmö oldu. İsveç kulübüne elenen Sivasspor, yoluna Konferans Ligi'nde devam etti.
18 Ağustos: Malmö 3-1 Sivasspor
25 Ağustos: Sivasspor 0-2 Malmö
8 Eylül: Sivasspor 1-1 Slavia Prag
15 Eylül: CRF Cluj 0-1 Sivasspor
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Medipol Başakşehir'in Avrupa'daki maç sonuçları
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil eden Medipol Başakşehir, 2. ön eleme turunda Maccabi Natenya'yı, 3. ön eleme turunda ise Breidablik'i geçmeyi başardı. Play-off turunda Royal Antwerp'i eleyerek gruplara kalan Başakşehir, Fiorentina, Hearts ve RFS ile karşı karşıya gelecek.
21 Temmuz: Medipol Başakşehir 1-1 Maccabi Natenya
28 Temmuz: Maccabi Natenya 0-1 Medipol Başakşehir
4 Ağustos: Breidablik 1-3 Medipol Başakşehir
11 Ağustos: Medipol Başakşehir 3-0 Breidablik
18 Ağustos: Medipol Başakşehir 1-1 Royal Antwerp
25 Ağustos: Royal Antwerp 1-3 Medipol Başakşehir
8 Eylül: Hearts 0-4 Medipol Başakşehir
15 Eylül: Fiorentina 0-3 Medipol Başakşehir
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Konyaspor
UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne 2. ön eleme turundan dahil olan Konyaspor, BATE Borisov ile karşı karşıya geldi. Temsilcimiz, iki mücadeleyi de kendi evinde oynadı ve tur atlamayı başardı. UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turunda Vaduz ile eşleşen Yeşil-Beyazlılar, Avrupa'ya veda etti.
21 Temmuz: BATE Borisov 0-3 Konyaspor
28 Temmuz: Konyaspor 2- 0 BATE Borisov
4 Ağustos: Vaduz 1-1 Konyaspor
11 Ağustos: Konyaspor 2-4 Vaduz