UEFA ülke puanı sıralaması Türkiye kaçıncı sırada?

Türkiye sıralamada geçen sene 13. sıraya gerileyerek Şampiyonlar Ligi’ne doğrudan takım gönderme şansını kaybederken, bu sene daha büyük tehlike ile karşı karşıya. Ülke puanı sıralamasında 19. sıraya gerileyen Türkiye, tamamlanan 5. hafta Avrupa maçları sonunda 16. sıraya yükseldi.

Beşiktaş 'ın Ajax'a, Fenerbahçe 'nin ise Olimpiakos mağlup olduğu haftada Galatasaray 'ın Marsilya galibiyetiyle gelen tur bileti Türkiye’yi 2 basamak yukaru taşıdı. UEFA organizasyonlarında yer alan temsilcilerimiz alacakları puanlarla Türkiye'yi ilk 15 içine sokamazsa, gelecek sezon Avrupa kupalarına katılacak takım sayısı 5'ten 4'e düşecek.

ÜLKE PUANI NASIL HESAPLANIYOR?

Ülke takımlarının sezon içinde topladığı puanların, aynı dönemde o ülke adına yarışmalara katılan ekip sayısına bölünmesiyle, sezonluk puanlar ortaya çıkıyor. Örneğin X ülkeden Avrupa kupalarına katılan 5 takım 30 puan toplarsa, bu ülkenin sezonluk puanı 6 olarak gerçekleşmekte. Bu yöntemle yapılan son beş sezonun ortalamasıyla da ülke puanı oluşur ve Avrupa kupalarına gönderilebilecek takım sayısı belirlenir.

TAKIMLARIN ÜLKE PUANINA KATKISININ HESAPLANMASI

Ön eleme maçlarında her takım galibiyette 1, beraberlikte 0,5 puan alır. Grup aşamasından itibaren ise bu puanlar galibiyette 2'ye, beraberlikte 1'e yükselir. Bunların yanında her üç ligde de ek puanlar (bonus) mevcuttur. Şampiyonlar Ligi'nde gruplarda mücadele eden her takım 4'er, gruplardan çıkmayı başaran her takım 5'er bonus puan elde eder. "Devler Ligi"nde çeyrek final, yarı final ve finale çıkan takımlar da bu turların her biri için 1'er bonus puan kazanır. Avrupa Ligi'nde gruplardan lider çıkan takımlar 4'er, grup ikincileri 2'şer bonus puanına sahibi olurken, son 16 turundan itibaren her tur için 1'er bonus puan daha eklenir. Konferans Ligi'nde ise grup birincilerine 2'şer, grup ikincilerine 1'er bonus puan verilir. Söz konusu ligde yarı final ve final oynayan takımlara 1'er bonus puan daha verilmektedir. Ülke adına toplanan puanlar, o ülke adına Avrupa kupalarında mücadele eden takım sayısına bölünür.

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI

1-İngiltere 99.212

2-İspanya 86.998

3-İtalya 71.473

11-Ukrayna 31.400

12-Sırbistan 29.875

13-Belçika 29.800

14-İsviçre 28.675

15-Yunanistan 25.950

16-Türkiye 25.900

17-Kıbrıs Rum Kesimi 25.875

18-Danimarka 25.875

19-Hırvatistan 25.650

20-Çek Cumhuriyeti 25.600