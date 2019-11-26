UEFA TV, Şampiyonlar Ligi'nin yeni yayıncısı olabilir
UEFA yönetimi geçtiğimiz Haziran ayında bir OTT (Over the top TV) uygulaması olan UEFA.tv hizmetini devreye sokmuştu. OTT, temelde TV yayıncılığının açık internet bağlantısı üzerinden yapılması olarak tanımlayabiliriz. UEFA.tv şimdilik bazı ülkelerdeki yayıncılarla anlaşıp özel arşiv görüntüleri yayınlıyor. Fakat yakında UEFA organizasyonlarının resmi yayıncısı olabilir.
UEFA Genel Sekreteri Theodore Theodoridis, UEFA.tv ile ilgili çığır açacak bir fikirden bahsetti. Financiael Times'a röportaj veren Theodoridis, "Şu an birçok ülkede birçok yayın ortağımız var ve bu ortaklıkları sürdürmeyi çok istiyoruz. UEFA.tv'nin kuruluş amacı ise sadece hazırlıklı olmak istememiz. Alternatif seçeneklere sahip olmak ve internet yayıncılığı için hazır olmak istiyoruz" dedi.
Thedoridis, UEFA.tv adlı OTT servisinin şu anda Şampiyonlar Ligi'ni yayınlamak için kullanıma hazır olduğunu ve önlerindeki 4 yıllık ihalede uygun bir ortak bulunamaması durumunda kullanabileceklerini söyledi.
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UEFA, bir önceki yayın hakları satışından toplam 3 milyar 250 milyon euro ödeme almıştı. UEFA'nın ana yayıncılarından biri olan Birleşik Krallık telekomünikasyon şirketi BT ise geçen hafta 1 milyar 500 milyon euro'luk ödeme yaparak yayın haklarını 4 mevsim daha korumayı başardı. (Posta)
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